https://ria.ru/20220606/iran-1793498609.html
Иран близок к обладанию материалами для атомной бомбы, заявили в МАГАТЭ
Иран близок к обладанию материалами для атомной бомбы, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 06.06.2022
Иран близок к обладанию материалами для атомной бомбы, заявили в МАГАТЭ
Иран близок к обладанию значительным количеством материала для создания атомной бомбы, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:25
2022-06-06T15:25
2022-06-06T15:36
в мире
иран
магатэ
вена
рафаэль гросси
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ВЕНА, 6 июн - РИА Новости. Иран близок к обладанию значительным количеством материала для создания атомной бомбы, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Иран очень близок к обладанию значительным количеством материала. Но иметь значительное количество - не значит иметь бомбу, это очень важно. Но, конечно, это не банальность", - сказал Гросси журналистам на пресс-конференции в Вене, указав на важность максимального доступа МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана.По его словам, развитие новых центрифуг в Иране продолжается, а это означает, что у них будет технология для производства больших объемов материала и в более быстром темпе."В целом, если взять весь материал, который у них имеется, это уже значительное количество… А поскольку они продолжают процесс, это вопрос нескольких недель", - заключил он.
https://ria.ru/20220603/ekonomika-1792851102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, магатэ, вена, рафаэль гросси
15:25 06.06.2022 (обновлено: 15:36 06.06.2022)
Иран близок к обладанию материалами для атомной бомбы, заявили в МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ Гросси: Иран близок к обладанию необходимыми материалами для атомной бомбы
ВЕНА, 6 июн - РИА Новости. Иран близок к обладанию значительным количеством материала для создания атомной бомбы, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Иран очень близок к обладанию значительным количеством материала. Но иметь значительное количество - не значит иметь бомбу, это очень важно. Но, конечно, это не банальность", - сказал Гросси журналистам на пресс-конференции в Вене
, указав на важность максимального доступа МАГАТЭ
к ядерным объектам Ирана
.
По его словам, развитие новых центрифуг в Иране продолжается, а это означает, что у них будет технология для производства больших объемов материала и в более быстром темпе.
"В целом, если взять весь материал, который у них имеется, это уже значительное количество… А поскольку они продолжают процесс, это вопрос нескольких недель", - заключил он.