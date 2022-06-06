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Иран близок к обладанию материалами для атомной бомбы, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 06.06.2022
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Иран близок к обладанию материалами для атомной бомбы, заявили в МАГАТЭ
Иран близок к обладанию материалами для атомной бомбы, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 06.06.2022
Иран близок к обладанию материалами для атомной бомбы, заявили в МАГАТЭ
Иран близок к обладанию значительным количеством материала для создания атомной бомбы, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:25
2022-06-06T15:36
в мире
иран
магатэ
вена
рафаэль гросси
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ВЕНА, 6 июн - РИА Новости. Иран близок к обладанию значительным количеством материала для создания атомной бомбы, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Иран очень близок к обладанию значительным количеством материала. Но иметь значительное количество - не значит иметь бомбу, это очень важно. Но, конечно, это не банальность", - сказал Гросси журналистам на пресс-конференции в Вене, указав на важность максимального доступа МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана.По его словам, развитие новых центрифуг в Иране продолжается, а это означает, что у них будет технология для производства больших объемов материала и в более быстром темпе."В целом, если взять весь материал, который у них имеется, это уже значительное количество… А поскольку они продолжают процесс, это вопрос нескольких недель", - заключил он.
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в мире, иран, магатэ, вена, рафаэль гросси
15:25 06.06.2022 (обновлено: 15:36 06.06.2022)
 
Иран близок к обладанию материалами для атомной бомбы, заявили в МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Гросси: Иран близок к обладанию необходимыми материалами для атомной бомбы

© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranАтомный реактор ядерной электростанции в иранском городе Арак
Атомный реактор ядерной электростанции в иранском городе Арак - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Атомный реактор ядерной электростанции в иранском городе Арак
Читать ria.ru в
ВЕНА, 6 июн - РИА Новости. Иран близок к обладанию значительным количеством материала для создания атомной бомбы, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Иран очень близок к обладанию значительным количеством материала. Но иметь значительное количество - не значит иметь бомбу, это очень важно. Но, конечно, это не банальность", - сказал Гросси журналистам на пресс-конференции в Вене, указав на важность максимального доступа МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана.
По его словам, развитие новых центрифуг в Иране продолжается, а это означает, что у них будет технология для производства больших объемов материала и в более быстром темпе.
"В целом, если взять весь материал, который у них имеется, это уже значительное количество… А поскольку они продолжают процесс, это вопрос нескольких недель", - заключил он.
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В миреИранМАГАТЭВенаРафаэль Гросси
 
 
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