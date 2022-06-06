https://ria.ru/20220606/iran-1793498609.html

Иран близок к обладанию материалами для атомной бомбы, заявили в МАГАТЭ

Иран близок к обладанию материалами для атомной бомбы, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 06.06.2022

Иран близок к обладанию материалами для атомной бомбы, заявили в МАГАТЭ

Иран близок к обладанию значительным количеством материала для создания атомной бомбы, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:25

2022-06-06T15:25

2022-06-06T15:36

в мире

иран

магатэ

вена

рафаэль гросси

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ВЕНА, 6 июн - РИА Новости. Иран близок к обладанию значительным количеством материала для создания атомной бомбы, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Иран очень близок к обладанию значительным количеством материала. Но иметь значительное количество - не значит иметь бомбу, это очень важно. Но, конечно, это не банальность", - сказал Гросси журналистам на пресс-конференции в Вене, указав на важность максимального доступа МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана.По его словам, развитие новых центрифуг в Иране продолжается, а это означает, что у них будет технология для производства больших объемов материала и в более быстром темпе."В целом, если взять весь материал, который у них имеется, это уже значительное количество… А поскольку они продолжают процесс, это вопрос нескольких недель", - заключил он.

https://ria.ru/20220603/ekonomika-1792851102.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, иран, магатэ, вена, рафаэль гросси