https://ria.ru/20220606/gosduma-1793534408.html

Госдума рассмотрит законы об объединении ПФР и ФСС в среду

Госдума рассмотрит законы об объединении ПФР и ФСС в среду - РИА Новости, 06.06.2022

Госдума рассмотрит законы об объединении ПФР и ФСС в среду

Депутаты Госдумы в среду рассмотрят пакет законопроектов об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщил первый вице-спикер палаты... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:09

2022-06-06T17:09

2022-06-06T17:42

россия

госдума рф

политика

александр жуков

пенсионный фонд рф

фонд социального страхования рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы в среду рассмотрят пакет законопроектов об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков."В среду депутаты рассмотрят пакет законов (проектов) об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования", - сообщил Жуков журналистам по итогу Совета Думы.Базовый документ предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС). Объединение функций ПФР и ФСС позволит сделать получение социальных услуг более быстрым и удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания, считает кабмин.Учредителем Социального фонда России выступит правительство, при этом деятельность этого фонда будет подотчетна наблюдательному совету, в состав которого войдут в том числе представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей. Правовую, организационную и техническую готовность работы фонда планируется обеспечить к 1 января 2023 года. При этом все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объеме.Изменения в налоговое законодательство предусматривают унификацию базы для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Причем для основной категории плательщиков страховых взносов сохраняется совокупный тариф в размере 30% в пределах базы и 15,1% сверх базы. А все льготные категории плательщиков объединяются в три группы, для которых ставки составят, соответственно, 15%, 7,6% и 0%.Изменения в Бюджетный кодекс касаются распределения страховых взносов, уплаченных всеми категориями плательщиков. Оно будет осуществляться Федеральным казначейством в единой пропорции, применяемой ко всем плательщикам: на обязательное пенсионное страхование - 72,8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 8,9%, на обязательное медицинское страхование - 18,3%.Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.

https://ria.ru/20220520/obedinenie-1789788681.html

https://ria.ru/20220606/golikova-1793519490.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, политика, александр жуков, пенсионный фонд рф, фонд социального страхования рф, совет федерации рф