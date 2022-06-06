Газманов назвал дикой тему "отмены" русской культуры

"Мы будем также читать Достоевского, Толстого, Чехова… Также будет звучать Чайковский, Рахманинов. Те, кто решили дистанцироваться и напугать великую державу, мне кажется, это от беспомощности и от бессилия. Путь запрета ни к чему хорошему не приводил и не приведет. Невозможно вот так запросто из мирового сообщества исключить русскую культуру. Мировая культура будет неполноценна, если из нее вычеркнуть российскую культуру", – отметил Шагин.