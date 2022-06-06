https://ria.ru/20220606/gazmanov-1793501906.html
Газманов назвал дикой тему "отмены" русской культуры
Газманов назвал дикой тему "отмены" русской культуры - РИА Новости, 06.06.2022
Газманов назвал дикой тему "отмены" русской культуры
Олег Газманов раскритиковал "отмену" русской культуры на Западе. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:44
2022-06-06T15:44
2022-06-06T15:44
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Олег Газманов раскритиковал "отмену" русской культуры на Западе. Он также высказался о деятелях культуры, которые сами уехали из России, в частности, об актрисе Чулпан Хаматовой. Российский актер и поэт Антон Шагин в свою очередь отметил, что из мирового сообщества невозможно исключить русскую культуру.Он также выразил мнение, что у российского кинематографа большое будущее. Ранее Константин Хабенский заявил, что русскую культуру можно запретить, но нельзя отменить.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, олег газманов, антон шагин, шоу-бизнес, новости культуры
Газманов назвал дикой тему "отмены" русской культуры
Олег Газманов назвал тему "отмены" русской культуры дикой и средневековой
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Олег Газманов раскритиковал "отмену" русской культуры на Западе.
"Тема отмены русской культуры кажется мне дикой и средневековой", – сказал он на пресс-конференции в преддверии Дня России.
Он также высказался о деятелях культуры, которые сами уехали из России, в частности, об актрисе Чулпан Хаматовой.
"Я считаю, что уехать из страны и там гадить за то, чтобы получить какое-то положение в чужой стране – с одной стороны, жалко ее, а с другой стороны, гадко… Тявкать оттуда на свою родину – это предать родную мать", – считает певец.
Российский актер и поэт Антон Шагин в свою очередь отметил, что из мирового сообщества невозможно исключить русскую культуру.
"Мы будем также читать Достоевского, Толстого, Чехова… Также будет звучать Чайковский, Рахманинов. Те, кто решили дистанцироваться и напугать великую державу, мне кажется, это от беспомощности и от бессилия. Путь запрета ни к чему хорошему не приводил и не приведет. Невозможно вот так запросто из мирового сообщества исключить русскую культуру. Мировая культура будет неполноценна, если из нее вычеркнуть российскую культуру", – отметил Шагин.
Он также выразил мнение, что у российского кинематографа большое будущее.
"Нам пора избавляться от "Фантастических тварей". У российского кинематографа большое будущее, множество прекрасных актеров", – сказал Шагин.
Ранее Константин Хабенский заявил
, что русскую культуру можно запретить, но нельзя отменить.