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Газманов назвал дикой тему "отмены" русской культуры - РИА Новости, 06.06.2022
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Газманов назвал дикой тему "отмены" русской культуры
Газманов назвал дикой тему "отмены" русской культуры - РИА Новости, 06.06.2022
Газманов назвал дикой тему "отмены" русской культуры
Олег Газманов раскритиковал "отмену" русской культуры на Западе. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:44
2022-06-06T15:44
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олег газманов
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новости культуры
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Олег Газманов раскритиковал "отмену" русской культуры на Западе. Он также высказался о деятелях культуры, которые сами уехали из России, в частности, об актрисе Чулпан Хаматовой. Российский актер и поэт Антон Шагин в свою очередь отметил, что из мирового сообщества невозможно исключить русскую культуру.Он также выразил мнение, что у российского кинематографа большое будущее. Ранее Константин Хабенский заявил, что русскую культуру можно запретить, но нельзя отменить.
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знаменитости, олег газманов, антон шагин, шоу-бизнес, новости культуры
15:44 06.06.2022
 
Газманов назвал дикой тему "отмены" русской культуры

Олег Газманов назвал тему "отмены" русской культуры дикой и средневековой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец и композитор Олег Газманов на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
Певец и композитор Олег Газманов на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Олег Газманов раскритиковал "отмену" русской культуры на Западе.

"Тема отмены русской культуры кажется мне дикой и средневековой", – сказал он на пресс-конференции в преддверии Дня России.

Он также высказался о деятелях культуры, которые сами уехали из России, в частности, об актрисе Чулпан Хаматовой.

"Я считаю, что уехать из страны и там гадить за то, чтобы получить какое-то положение в чужой стране – с одной стороны, жалко ее, а с другой стороны, гадко… Тявкать оттуда на свою родину – это предать родную мать", – считает певец.

Юрий Башмет
16 мая, 17:48Культура
Запад, "отменяя" русскую культуру, делает себя нищим, заявил Башмет
Российский актер и поэт Антон Шагин в свою очередь отметил, что из мирового сообщества невозможно исключить русскую культуру.

"Мы будем также читать Достоевского, Толстого, Чехова… Также будет звучать Чайковский, Рахманинов. Те, кто решили дистанцироваться и напугать великую державу, мне кажется, это от беспомощности и от бессилия. Путь запрета ни к чему хорошему не приводил и не приведет. Невозможно вот так запросто из мирового сообщества исключить русскую культуру. Мировая культура будет неполноценна, если из нее вычеркнуть российскую культуру", – отметил Шагин.

Он также выразил мнение, что у российского кинематографа большое будущее.

"Нам пора избавляться от "Фантастических тварей". У российского кинематографа большое будущее, множество прекрасных актеров", – сказал Шагин.

Ранее Константин Хабенский заявил, что русскую культуру можно запретить, но нельзя отменить.
Советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 12:00
Владимир Толстой: наши классики не страдают от отмены русской культуры
 
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