13:47 18.05.2022 (обновлено: 13:53 18.05.2022)
Хабенский заявил, что русскую культуру можно запретить, но нельзя отменить
Худрук МХТ Хабенский: русскую культуру можно официально запретить, но отменить невозможно
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКонстантин Хабенский выступает на федеральном просветительском марафоне "Новые горизонты"
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Русскую культуру можно запретить на официальном уровне, но отменить ее практически невозможно, считает народный артист РФ, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский.
"Чехов, Достоевский, Чайковский – кого еще хотят отменить? Ведь, например, без Чайковского не было бы других великих композиторов, потому что они слушали и впитывали, учились на этом. Это все моменты взаимного обогащения. Искусство всегда требует диалога. На мой взгляд, русскую культуру можно запретить лишь официально... но отменить практически невозможно", - сказал он в ходе марафона "Новые горизонты. Роль России в мире".
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что санкции, вызванные текущими событиями на Украине, ударят по международному культурному сотрудничеству России и других стран, и ответственность за это лежит на зарубежных политиках. Она подчеркнула, что "никакой отмены культуры быть не может".
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