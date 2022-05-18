https://ria.ru/20220518/kultura-1789224874.html

Хабенский заявил, что русскую культуру можно запретить, но нельзя отменить

Хабенский заявил, что русскую культуру можно запретить, но нельзя отменить - РИА Новости, 18.05.2022

Хабенский заявил, что русскую культуру можно запретить, но нельзя отменить

Русскую культуру можно запретить на официальном уровне, но отменить ее практически невозможно, считает народный артист РФ, худрук МХТ имени Чехова Константин... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:47

2022-05-18T13:47

2022-05-18T13:53

культура

россия

украина

константин хабенский

санкции

новости культуры

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Русскую культуру можно запретить на официальном уровне, но отменить ее практически невозможно, считает народный артист РФ, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский."Чехов, Достоевский, Чайковский – кого еще хотят отменить? Ведь, например, без Чайковского не было бы других великих композиторов, потому что они слушали и впитывали, учились на этом. Это все моменты взаимного обогащения. Искусство всегда требует диалога. На мой взгляд, русскую культуру можно запретить лишь официально... но отменить практически невозможно", - сказал он в ходе марафона "Новые горизонты. Роль России в мире".Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что санкции, вызванные текущими событиями на Украине, ударят по международному культурному сотрудничеству России и других стран, и ответственность за это лежит на зарубежных политиках. Она подчеркнула, что "никакой отмены культуры быть не может".

https://ria.ru/20220501/kultura-1786358152.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, константин хабенский, санкции, новости культуры