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Сенатор прокомментировала прекращение исполнения решений ЕСПЧ в России - РИА Новости, 06.06.2022
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Сенатор прокомментировала прекращение исполнения решений ЕСПЧ в России
Сенатор прокомментировала прекращение исполнения решений ЕСПЧ в России - РИА Новости, 06.06.2022
Сенатор прокомментировала прекращение исполнения решений ЕСПЧ в России
Вместо ЕСПЧ, решения которого перестали исполняться в России с 16 марта, россияне смогут найти защиту своих прав и свобод в Конституционном суде РФ, заявила... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:32
2022-06-06T14:32
россия
политика
совет европы
европейский суд по правам человека (еспч)
совет федерации рф
ольга ковитиди
госдума рф
конституционный суд рф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вместо ЕСПЧ, решения которого перестали исполняться в России с 16 марта, россияне смогут найти защиту своих прав и свобод в Конституционном суде РФ, заявила сенатор Ольга Ковитиди.Госдума 18 марта приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, предусматривающих, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов. На этой неделе депутаты рассмотрят законопроекты во втором чтении.Очевидно, что после 16 марта 2022 года любые решения, постановления ЕСПЧ, органа подконтрольного Совету Европы, на территории Российской Федерации исполняться не должны. Уверена, что в данной ситуации правовой институт Конституционного Суда РФ может быть в полной мере применен для дальнейшей защиты прав и свобод человека и граждан", - сказала Ковитиди.По ее словам, именно излишняя политизация ЕСПЧ привела к "правовой ничтожности" этого международного института. "Совет Европы сделал все для того, чтобы Россия вышла из этой организации. Антироссийской истерия, затмившая уставные принципы СЕ, привела к невозможности дальнейшего пребывания РФ в составе этой международной организации", - подчеркнула сенатор.При этом, заявила Ковитиди, принятое 16 марта решение комитета министров Совета Европы о прекращении в нем членства России было осуществлено в одностороннем порядке с применением формально-принудительного механизма, не учитывающего проведённую Россией процедуру выхода из СЕ, и вынесено с грубым нарушением норм международного права.Сенатор напомнила, что национальное российское законодательство теперь требует изменений, в частности, необходимо внести соответствующие изменения и дополнения во все законодательные акты РФ, охватывающие эти правоотношения, в частности, в Уголовно-процессуальный кодекс РФ."Следует отметить, что защита прав, основных свобод и законных интересов российских граждан требует создания дополнительного компенсаторного механизма. Россия никогда не отказывалась от исполнения своих обязательств, но только законных", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20220606/espch-1793353816.html
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россия, политика, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), совет федерации рф, ольга ковитиди, госдума рф, конституционный суд рф
14:32 06.06.2022
 
Сенатор прокомментировала прекращение исполнения решений ЕСПЧ в России

Сенатор: с прекращением исполнения решений ЕСПЧ россияне найдут защиту прав и свобод в КС

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вместо ЕСПЧ, решения которого перестали исполняться в России с 16 марта, россияне смогут найти защиту своих прав и свобод в Конституционном суде РФ, заявила сенатор Ольга Ковитиди.
Госдума 18 марта приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, предусматривающих, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов. На этой неделе депутаты рассмотрят законопроекты во втором чтении.
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Володин пообещал, что решения ЕСПЧ исполняться не будут
Очевидно, что после 16 марта 2022 года любые решения, постановления ЕСПЧ, органа подконтрольного Совету Европы, на территории Российской Федерации исполняться не должны. Уверена, что в данной ситуации правовой институт Конституционного Суда РФ может быть в полной мере применен для дальнейшей защиты прав и свобод человека и граждан", - сказала Ковитиди.
По ее словам, именно излишняя политизация ЕСПЧ привела к "правовой ничтожности" этого международного института. "Совет Европы сделал все для того, чтобы Россия вышла из этой организации. Антироссийской истерия, затмившая уставные принципы СЕ, привела к невозможности дальнейшего пребывания РФ в составе этой международной организации", - подчеркнула сенатор.
При этом, заявила Ковитиди, принятое 16 марта решение комитета министров Совета Европы о прекращении в нем членства России было осуществлено в одностороннем порядке с применением формально-принудительного механизма, не учитывающего проведённую Россией процедуру выхода из СЕ, и вынесено с грубым нарушением норм международного права.
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В России начали создавать альтернативу ЕСПЧ
Сенатор напомнила, что национальное российское законодательство теперь требует изменений, в частности, необходимо внести соответствующие изменения и дополнения во все законодательные акты РФ, охватывающие эти правоотношения, в частности, в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
"Следует отметить, что защита прав, основных свобод и законных интересов российских граждан требует создания дополнительного компенсаторного механизма. Россия никогда не отказывалась от исполнения своих обязательств, но только законных", - заключила парламентарий.
 
РоссияПолитикаСовет ЕвропыЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Совет Федерации РФОльга КовитидиГосдума РФКонституционный суд РФ
 
 
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