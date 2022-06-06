https://ria.ru/20220606/espch-1793475012.html

Сенатор прокомментировала прекращение исполнения решений ЕСПЧ в России

Сенатор прокомментировала прекращение исполнения решений ЕСПЧ в России - РИА Новости, 06.06.2022

Сенатор прокомментировала прекращение исполнения решений ЕСПЧ в России

Вместо ЕСПЧ, решения которого перестали исполняться в России с 16 марта, россияне смогут найти защиту своих прав и свобод в Конституционном суде РФ, заявила... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:32

2022-06-06T14:32

2022-06-06T14:32

россия

политика

совет европы

европейский суд по правам человека (еспч)

совет федерации рф

ольга ковитиди

госдума рф

конституционный суд рф

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вместо ЕСПЧ, решения которого перестали исполняться в России с 16 марта, россияне смогут найти защиту своих прав и свобод в Конституционном суде РФ, заявила сенатор Ольга Ковитиди.Госдума 18 марта приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, предусматривающих, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов. На этой неделе депутаты рассмотрят законопроекты во втором чтении.Очевидно, что после 16 марта 2022 года любые решения, постановления ЕСПЧ, органа подконтрольного Совету Европы, на территории Российской Федерации исполняться не должны. Уверена, что в данной ситуации правовой институт Конституционного Суда РФ может быть в полной мере применен для дальнейшей защиты прав и свобод человека и граждан", - сказала Ковитиди.По ее словам, именно излишняя политизация ЕСПЧ привела к "правовой ничтожности" этого международного института. "Совет Европы сделал все для того, чтобы Россия вышла из этой организации. Антироссийской истерия, затмившая уставные принципы СЕ, привела к невозможности дальнейшего пребывания РФ в составе этой международной организации", - подчеркнула сенатор.При этом, заявила Ковитиди, принятое 16 марта решение комитета министров Совета Европы о прекращении в нем членства России было осуществлено в одностороннем порядке с применением формально-принудительного механизма, не учитывающего проведённую Россией процедуру выхода из СЕ, и вынесено с грубым нарушением норм международного права.Сенатор напомнила, что национальное российское законодательство теперь требует изменений, в частности, необходимо внести соответствующие изменения и дополнения во все законодательные акты РФ, охватывающие эти правоотношения, в частности, в Уголовно-процессуальный кодекс РФ."Следует отметить, что защита прав, основных свобод и законных интересов российских граждан требует создания дополнительного компенсаторного механизма. Россия никогда не отказывалась от исполнения своих обязательств, но только законных", - заключила парламентарий.

https://ria.ru/20220606/espch-1793353816.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), совет федерации рф, ольга ковитиди, госдума рф, конституционный суд рф