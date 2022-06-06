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Джонсон остался доволен результатами голосования по вотуму доверия - РИА Новости, 07.06.2022
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Джонсон остался доволен результатами голосования по вотуму доверия
Джонсон остался доволен результатами голосования по вотуму доверия - РИА Новости, 07.06.2022
Джонсон остался доволен результатами голосования по вотуму доверия
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал результаты голосования по вотуму доверия и назвал их "очень хорошими для политики и страны". РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-06T23:50
2022-06-07T00:08
в мире
борис джонсон
великобритания
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал результаты голосования по вотуму доверия и назвал их "очень хорошими для политики и страны".Британский премьер также поблагодарил однопартийцев за поддержку, несмотря на большое количество голосов за вынесение вотума недоверия."Я думаю, что это очень хороший результат для политики и для страны... Эти результаты имеют решающее значение. Что это значит, это значит, что как правительство мы можем продолжать и сосредоточиться на вещах, которые на самом деле важны", — заявил Джонсон, заявление которого транслировал телеканал Sky News.Вечером в понедельник представители правящей в Британии Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру страны Борису Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса.
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в мире, борис джонсон, великобритания, москва
23:50 06.06.2022 (обновлено: 00:08 07.06.2022)
 
Джонсон остался доволен результатами голосования по вотуму доверия

Джонсон назвал результаты голосования по вотуму доверия "хорошими для политики и страны"

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал результаты голосования по вотуму доверия и назвал их "очень хорошими для политики и страны".
Британский премьер также поблагодарил однопартийцев за поддержку, несмотря на большое количество голосов за вынесение вотума недоверия.
"Я думаю, что это очень хороший результат для политики и для страны... Эти результаты имеют решающее значение. Что это значит, это значит, что как правительство мы можем продолжать и сосредоточиться на вещах, которые на самом деле важны", — заявил Джонсон, заявление которого транслировал телеканал Sky News.
Вечером в понедельник представители правящей в Британии Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру страны Борису Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса.
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