https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793616673.html

Джонсон остался доволен результатами голосования по вотуму доверия

Джонсон остался доволен результатами голосования по вотуму доверия - РИА Новости, 07.06.2022

Джонсон остался доволен результатами голосования по вотуму доверия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал результаты голосования по вотуму доверия и назвал их "очень хорошими для политики и страны". РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-06T23:50

2022-06-06T23:50

2022-06-07T00:08

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал результаты голосования по вотуму доверия и назвал их "очень хорошими для политики и страны".Британский премьер также поблагодарил однопартийцев за поддержку, несмотря на большое количество голосов за вынесение вотума недоверия."Я думаю, что это очень хороший результат для политики и для страны... Эти результаты имеют решающее значение. Что это значит, это значит, что как правительство мы можем продолжать и сосредоточиться на вещах, которые на самом деле важны", — заявил Джонсон, заявление которого транслировал телеканал Sky News.Вечером в понедельник представители правящей в Британии Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру страны Борису Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса.

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Евгения Нефедова

в мире, борис джонсон, великобритания, москва