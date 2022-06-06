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Times перечислила потенциальных преемников Джонсона в случае его отставки - РИА Новости, 06.06.2022
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https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793578687.html
Times перечислила потенциальных преемников Джонсона в случае его отставки
Times перечислила потенциальных преемников Джонсона в случае его отставки - РИА Новости, 06.06.2022
Times перечислила потенциальных преемников Джонсона в случае его отставки
Британская газета Times приводит список претендентов на пост премьер-министра Великобритании в случае отставки Бориса Джонсона после голосования по доверию в... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:18
2022-06-06T19:18
в мире
бен уоллес
лиз трасс
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Британская газета Times приводит список претендентов на пост премьер-министра Великобритании в случае отставки Бориса Джонсона после голосования по доверию в понедельник.Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди ранее заявил, что в понедельник вечером будет проведено голосование по доверию премьеру.Как отмечает газета, если Джонсон будет отстранен от должности премьера после голосования или же сам уйдет в отставку, последует борьба за лидерство среди консерваторов. По мнению газеты, претендентов на пост британского премьер-министра много, однако явного лидера среди них нет.Среди кандидатов газета упоминает главу минфина страны Риши Сунака, главу минобороны Бена Уоллеса, министра образования Надима Захави. Также в списке фигурируют глава МВД Великобритании Прити Пател, глава МИД Лиз Трасс, бывший министр иностранных дел Джереми Хант, министр здравоохранения Саджид Джавид, министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув, глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат, младший министр по торговой политике Пенни Мордонт и парламентарий Стив Бэйкер.По данным СМИ, 54 парламентария от Консервативной партии ранее подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для проведения голосования. Однако для того, чтобы британский премьер ушел в отставку, необходимы голоса в пользу недоверия ему от 180 членов партии.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.Сам премьер-министр заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.
https://ria.ru/20220606/britaniya-1793550838.html
https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793571050.html
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в мире, бен уоллес, лиз трасс, великобритания, борис джонсон
19:18 06.06.2022
 
Times перечислила потенциальных преемников Джонсона в случае его отставки

Times перечислила возможных преемников премьера Британии Джонсона в случае его отставки

© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Британская газета Times приводит список претендентов на пост премьер-министра Великобритании в случае отставки Бориса Джонсона после голосования по доверию в понедельник.
Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди ранее заявил, что в понедельник вечером будет проведено голосование по доверию премьеру.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Лондон - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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"Это финал". Британцы испугались за Джонсона из-за новых поставок Украине
Как отмечает газета, если Джонсон будет отстранен от должности премьера после голосования или же сам уйдет в отставку, последует борьба за лидерство среди консерваторов. По мнению газеты, претендентов на пост британского премьер-министра много, однако явного лидера среди них нет.
Среди кандидатов газета упоминает главу минфина страны Риши Сунака, главу минобороны Бена Уоллеса, министра образования Надима Захави. Также в списке фигурируют глава МВД Великобритании Прити Пател, глава МИД Лиз Трасс, бывший министр иностранных дел Джереми Хант, министр здравоохранения Саджид Джавид, министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув, глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат, младший министр по торговой политике Пенни Мордонт и парламентарий Стив Бэйкер.
По данным СМИ, 54 парламентария от Консервативной партии ранее подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для проведения голосования. Однако для того, чтобы британский премьер ушел в отставку, необходимы голоса в пользу недоверия ему от 180 членов партии.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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Более половины британцев выступают за отставку Джонсона, показал опрос
Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
Сам премьер-министр заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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