https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793578687.html

Times перечислила потенциальных преемников Джонсона в случае его отставки

Times перечислила потенциальных преемников Джонсона в случае его отставки - РИА Новости, 06.06.2022

Times перечислила потенциальных преемников Джонсона в случае его отставки

Британская газета Times приводит список претендентов на пост премьер-министра Великобритании в случае отставки Бориса Джонсона после голосования по доверию в... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T19:18

2022-06-06T19:18

2022-06-06T19:18

в мире

бен уоллес

лиз трасс

великобритания

борис джонсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354343_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_4d479cf76ef84e9a3cc40360c17b9a75.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Британская газета Times приводит список претендентов на пост премьер-министра Великобритании в случае отставки Бориса Джонсона после голосования по доверию в понедельник.Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди ранее заявил, что в понедельник вечером будет проведено голосование по доверию премьеру.Как отмечает газета, если Джонсон будет отстранен от должности премьера после голосования или же сам уйдет в отставку, последует борьба за лидерство среди консерваторов. По мнению газеты, претендентов на пост британского премьер-министра много, однако явного лидера среди них нет.Среди кандидатов газета упоминает главу минфина страны Риши Сунака, главу минобороны Бена Уоллеса, министра образования Надима Захави. Также в списке фигурируют глава МВД Великобритании Прити Пател, глава МИД Лиз Трасс, бывший министр иностранных дел Джереми Хант, министр здравоохранения Саджид Джавид, министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув, глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат, младший министр по торговой политике Пенни Мордонт и парламентарий Стив Бэйкер.По данным СМИ, 54 парламентария от Консервативной партии ранее подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для проведения голосования. Однако для того, чтобы британский премьер ушел в отставку, необходимы голоса в пользу недоверия ему от 180 членов партии.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.Сам премьер-министр заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20220606/britaniya-1793550838.html

https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793571050.html

https://ria.ru/20220517/velikobritaniya-1789066188.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, бен уоллес, лиз трасс, великобритания, борис джонсон