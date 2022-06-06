Times перечислила потенциальных преемников Джонсона в случае его отставки
Times перечислила возможных преемников премьера Британии Джонсона в случае его отставки
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Британская газета Times приводит список претендентов на пост премьер-министра Великобритании в случае отставки Бориса Джонсона после голосования по доверию в понедельник.
Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди ранее заявил, что в понедельник вечером будет проведено голосование по доверию премьеру.
Как отмечает газета, если Джонсон будет отстранен от должности премьера после голосования или же сам уйдет в отставку, последует борьба за лидерство среди консерваторов. По мнению газеты, претендентов на пост британского премьер-министра много, однако явного лидера среди них нет.
Среди кандидатов газета упоминает главу минфина страны Риши Сунака, главу минобороны Бена Уоллеса, министра образования Надима Захави. Также в списке фигурируют глава МВД Великобритании Прити Пател, глава МИД Лиз Трасс, бывший министр иностранных дел Джереми Хант, министр здравоохранения Саджид Джавид, министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув, глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат, младший министр по торговой политике Пенни Мордонт и парламентарий Стив Бэйкер.
По данным СМИ, 54 парламентария от Консервативной партии ранее подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для проведения голосования. Однако для того, чтобы британский премьер ушел в отставку, необходимы голоса в пользу недоверия ему от 180 членов партии.
Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
Сам премьер-министр заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.