https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793571050.html

Более половины британцев выступают за отставку Джонсона, показал опрос

Более половины британцев выступают за отставку Джонсона, показал опрос - РИА Новости, 06.06.2022

Более половины британцев выступают за отставку Джонсона, показал опрос

Более половины британцев считают, что депутаты от Консервативной партии должны проголосовать за отставку премьер-министра Бориса Джонсона, свидетельствуют... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T18:46

2022-06-06T18:46

2022-06-06T18:46

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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Более половины британцев считают, что депутаты от Консервативной партии должны проголосовать за отставку премьер-министра Бориса Джонсона, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Opinium и опубликованного за несколько часов до голосования.Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди ранее заявил, что в понедельник вечером будет проведено голосование по доверию премьеру.В опросе принимали участие 2062 человека. Согласно результатам, 59% британцев выступают за отставку Джонсона, и лишь 28% опрошенных высказались за то, чтобы он сохранил за собой пост премьера. При этом среди участников, поддерживающих Консервативную партию, 53% считают, что Джонсон должен остаться на посту, а 34% хотят его отставки.Аналогичные результаты показал опрос компании YouGov, согласно которым 60% участников выступают за отставку премьера, а 27% - против.По данным СМИ, 54 парламентария от Консервативной партии ранее подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для проведения голосования. Однако для того, чтобы британский премьер ушел в отставку, необходимы голоса в пользу недоверия ему от 180 членов партии.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.Сам премьер-министр заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20220525/reyting-1790528735.html

https://ria.ru/20220606/britaniya-1793550838.html

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в мире, филипп (король бельгии), украина, великобритания, борис джонсон