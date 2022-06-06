https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793474138.html

Джонсон попросил коллег по Консервативной партии поддержать его

Джонсон попросил коллег по Консервативной партии поддержать его - РИА Новости, 06.06.2022

Джонсон попросил коллег по Консервативной партии поддержать его

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне предстоящего голосования по вынесению ему вотума недоверия написал письмо своим однопартийцам из... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:30

2022-06-06T14:30

2022-06-06T14:35

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консервативная партия великобритании

борис джонсон

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне предстоящего голосования по вынесению ему вотума недоверия написал письмо своим однопартийцам из Консервативной партии с просьбой о поддержке, сообщает телеканал ITV со ссылкой на копию письма.Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди ранее заявил, что в понедельник вечером будет проведено голосование по доверию премьеру.В письме Джонсон говорит, что "приветствует" этот вызов своему лидерству и рассматривает его как возможность "закончить спекуляции в СМИ и повести страну вперед". "Я прошу вас о поддержке сегодня, потому что знаю, как многого мы можем достичь вместе", - написал Джонсон в своем письме.В нем он также перечислил все, чего стране удалось достичь при его руководстве, включая "разрешение Brexit-кризиса" и "быстрое открытие экономики" на фоне ситуации с коронавирусом в мире.Джонсон признал, что подвергся значительной критике в последнее время, часть из которой была "справедливой, а часть не особо", и пообещал "продолжать слушать и узнавать от коллег о преобразованиях, которые вы хотели бы видеть".Сейчас, по данным СМИ, 54 парламентария от Консервативной партии подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для проведения голосования. Однако для того, чтобы британский премьер ушел в отставку, необходимы голоса в пользу недоверия ему от 180 членов партии.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.Сам премьер-министр заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20220519/ukraina-1789462281.html

https://ria.ru/20220505/dzhonson-1786876379.html

https://ria.ru/20220412/vecherinki-1783151090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, консервативная партия великобритании, борис джонсон