https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793404582.html

Глава МИД Британии призвала поддержать Джонсона

Глава МИД Британии призвала поддержать Джонсона - РИА Новости, 06.06.2022

Глава МИД Британии призвала поддержать Джонсона

Глава МИД Британии Лиз Трасс перед предстоящим голосованием по доверию премьер-министру Борису Джонсону заявила, что поддерживает его на 100%, призвала коллег... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:32

2022-06-06T11:32

2022-06-06T11:35

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украина

борис джонсон

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лиз трасс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс перед предстоящим голосованием по доверию премьер-министру Борису Джонсону заявила, что поддерживает его на 100%, призвала коллег его поддержать."Он извинился за допущенные ошибки", - заявила она.Ранее председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди заявил, что в понедельник вечером будет проведено голосование по доверию Джонсону.Ранее сообщалось, что Джонсону могут вынести вотум недоверия после того, как он потерял поддержку большинства членов парламента от Консервативной партии.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.Сам премьер-министр заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20220601/dzhonson-1792399841.html

https://ria.ru/20220528/britaniya-1791254118.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, борис джонсон, великобритания, лиз трасс