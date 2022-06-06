https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793384961.html
Консерваторы анонсировали голосование по вотуму недоверия Джонсону
Консерваторы анонсировали голосование по вотуму недоверия Джонсону - РИА Новости, 06.06.2022
Консерваторы анонсировали голосование по вотуму недоверия Джонсону
Консервативная партия Великобритании вечером проведет голосование по вотуму недоверия премьер-министру Борису Джонсону, сообщил председатель руководящего... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:26
2022-06-06T10:26
2022-06-06T11:44
в мире
великобритания
консервативная партия великобритании
борис джонсон
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Консервативная партия Великобритании вечером проведет голосование по вотуму недоверия премьер-министру Борису Джонсону, сообщил председатель руководящего комитета тори (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди. Его слова приводит Sky News."Преодолен порог в 15 процентов в парламентской партии, добивающейся вотума доверия лидеру Консервативной партии. <...> Голосование будет проведено сегодня с 18.00 до 20.00 (по местному времени (20.00-22.00 мск)", — отмечается в релизе.Голоса подсчитают сразу же.Брейди добавил, что Джонсону уже сообщили о достижении необходимого порога. Процедура голосования пройдет в Палате общин.По данным СМИ, чтобы сохранить пост главы партии, британскому премьеру необходимо набрать простое большинство голосов — как минимум 180.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки прошли 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон извинился и заявил, что оплатил выписанный полицией штраф.Сам премьер-министр заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.
https://ria.ru/20220601/dzhonson-1792399841.html
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789870976.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, консервативная партия великобритании, борис джонсон
10:26 06.06.2022 (обновлено: 11:44 06.06.2022)
Консерваторы анонсировали голосование по вотуму недоверия Джонсону
Консерваторы в Великобритании 6 июня проведут голосование по вотуму недоверия Джонсону
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Консервативная партия Великобритании вечером проведет голосование по вотуму недоверия премьер-министру Борису Джонсону, сообщил председатель руководящего комитета тори (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди. Его слова приводит Sky News.
"Преодолен порог в 15 процентов в парламентской партии, добивающейся вотума доверия лидеру Консервативной партии. <...> Голосование будет проведено сегодня с 18.00 до 20.00 (по местному времени (20.00-22.00 мск)", — отмечается в релизе.
Голоса подсчитают сразу же.
Брейди добавил, что Джонсону уже сообщили о достижении необходимого порога. Процедура голосования пройдет в Палате общин.
По данным СМИ, чтобы сохранить пост главы партии, британскому премьеру необходимо набрать простое большинство голосов — как минимум 180.
Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки прошли 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон извинился и заявил, что оплатил выписанный полицией штраф.
Сам премьер-министр заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине
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