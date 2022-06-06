Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Британии могут объявить о начале процедуры вотума недоверия Джонсону - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793372013.html
СМИ: в Британии могут объявить о начале процедуры вотума недоверия Джонсону
СМИ: в Британии могут объявить о начале процедуры вотума недоверия Джонсону - РИА Новости, 06.06.2022
СМИ: в Британии могут объявить о начале процедуры вотума недоверия Джонсону
Представители британских парламентариев из Консервативной партии в понедельник могут объявить о начале процедуры вотума недоверия в отношении премьер-министра... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T09:33
2022-06-06T09:52
в мире
великобритания
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768155013_0:213:3262:2048_1920x0_80_0_0_871c23043d0d3f336a6b08f21f571799.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Представители британских парламентариев из Консервативной партии в понедельник могут объявить о начале процедуры вотума недоверия в отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает телеканал ITV.Как сообщает телеканал, ожидается, что соответствующее заявление в понедельник утром сделает председатель руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди. Согласно данным ТВ, через несколько дней после официального объявления может последовать тайное голосование депутатов-тори. Депутаты полагают, что необходимые 54 голоса для начала процедуры уже достигнуты.Ранее сообщалось, что Джонсону могут вынести вотум недоверия после того, как он потерял поддержку большинства членов парламента от Консервативной партии.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.Сам премьер-министр заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.
https://ria.ru/20220601/dzhonson-1792399841.html
https://ria.ru/20220528/britaniya-1791254118.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768155013_417:245:2822:2048_1920x0_80_0_0_ad89803e37ce23e32c1a80da2b462bbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, борис джонсон
09:33 06.06.2022 (обновлено: 09:52 06.06.2022)
 
СМИ: в Британии могут объявить о начале процедуры вотума недоверия Джонсону

ITV: тори могут объявить о начале процедуры вотума недоверия премьеру Джонсону

© AP Photo / Justin TallisПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Justin Tallis
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Представители британских парламентариев из Консервативной партии в понедельник могут объявить о начале процедуры вотума недоверия в отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает телеканал ITV.
Как сообщает телеканал, ожидается, что соответствующее заявление в понедельник утром сделает председатель руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди. Согласно данным ТВ, через несколько дней после официального объявления может последовать тайное голосование депутатов-тори. Депутаты полагают, что необходимые 54 голоса для начала процедуры уже достигнуты.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 16:21
Джонсон объяснил, почему не собирается в отставку
Ранее сообщалось, что Джонсону могут вынести вотум недоверия после того, как он потерял поддержку большинства членов парламента от Консервативной партии.
Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
Сам премьер-министр заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 08:00
Британия готовится к геополитической войне на два фронта
 
В миреВеликобританияБорис Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала