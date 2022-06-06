https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793372013.html

СМИ: в Британии могут объявить о начале процедуры вотума недоверия Джонсону

СМИ: в Британии могут объявить о начале процедуры вотума недоверия Джонсону - РИА Новости, 06.06.2022

СМИ: в Британии могут объявить о начале процедуры вотума недоверия Джонсону

Представители британских парламентариев из Консервативной партии в понедельник могут объявить о начале процедуры вотума недоверия в отношении премьер-министра... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T09:33

2022-06-06T09:33

2022-06-06T09:52

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борис джонсон

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Представители британских парламентариев из Консервативной партии в понедельник могут объявить о начале процедуры вотума недоверия в отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает телеканал ITV.Как сообщает телеканал, ожидается, что соответствующее заявление в понедельник утром сделает председатель руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди. Согласно данным ТВ, через несколько дней после официального объявления может последовать тайное голосование депутатов-тори. Депутаты полагают, что необходимые 54 голоса для начала процедуры уже достигнуты.Ранее сообщалось, что Джонсону могут вынести вотум недоверия после того, как он потерял поддержку большинства членов парламента от Консервативной партии.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.Сам премьер-министр заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20220601/dzhonson-1792399841.html

https://ria.ru/20220528/britaniya-1791254118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, борис джонсон