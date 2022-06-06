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ВСУ обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский

ВСУ обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский - РИА Новости, 06.06.2022

ВСУ обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский

Украинские войска почти за два часа обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T21:02

2022-06-06T21:02

2022-06-06T21:02

специальная военная операция на украине

в мире

справки

горловка

донецкая народная республика

ясиноватая

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска почти за два часа обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 18.00 по 19.55 в направлении населённых пунктов Горловка, Гольмовский и Ясиноватая. В общей сложности было выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, пять снарядов калибром 155 миллиметров, семь снарядов калибром 122 миллиметра, а также шесть гранат из РПГ.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о семи обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин калибром 60 и 82 миллиметра и снарядов калибром 122 миллиметра. В результате обстрела Калининского района Горловки погибла мирная жительница. Гольмовский украинский войска обстреляли девять раз с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 152 миллиметра. По Ясиноватой войска Украины открывали огонь восемь раз, в том числе и из РСЗО "Град".Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

горловка

донецкая народная республика

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, горловка, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, стирол