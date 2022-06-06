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ВСУ обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский - РИА Новости, 06.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский
ВСУ обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский - РИА Новости, 06.06.2022
ВСУ обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский
Украинские войска почти за два часа обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T21:02
2022-06-06T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
справки
горловка
донецкая народная республика
ясиноватая
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска почти за два часа обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 18.00 по 19.55 в направлении населённых пунктов Горловка, Гольмовский и Ясиноватая. В общей сложности было выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, пять снарядов калибром 155 миллиметров, семь снарядов калибром 122 миллиметра, а также шесть гранат из РПГ.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о семи обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин калибром 60 и 82 миллиметра и снарядов калибром 122 миллиметра. В результате обстрела Калининского района Горловки погибла мирная жительница. Гольмовский украинский войска обстреляли девять раз с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 152 миллиметра. По Ясиноватой войска Украины открывали огонь восемь раз, в том числе и из РСЗО "Град".Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
горловка
донецкая народная республика
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в мире, справки, горловка, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, стирол
21:02 06.06.2022
 
ВСУ обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский

© Фото : ДНР ОнлайнДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска почти за два часа обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 18.00 по 19.55 в направлении населённых пунктов Горловка, Гольмовский и Ясиноватая. В общей сложности было выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, пять снарядов калибром 155 миллиметров, семь снарядов калибром 122 миллиметра, а также шесть гранат из РПГ.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о семи обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин калибром 60 и 82 миллиметра и снарядов калибром 122 миллиметра. В результате обстрела Калининского района Горловки погибла мирная жительница. Гольмовский украинский войска обстреляли девять раз с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 152 миллиметра. По Ясиноватой войска Украины открывали огонь восемь раз, в том числе и из РСЗО "Град".
Уничтоженная шахта и сгоревшие автомобили: последствия обстрелов Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.

Женщина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка
1 из 14

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это одни из самых густонаселенных районов города.

Воронка от снаряда, выпущенного ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
2 из 14

Это одни из самых густонаселенных районов города.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
3 из 14

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Повреждения получили жилые дома, автомобили.

Сотрудник противопожарной службы МЧС ДНР тушит автомобили, сгоревшие в результате обстрела ВСУ в Донецке
4 из 14

Повреждения получили жилые дома, автомобили.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка
5 из 14

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.

Медики оказывают помощь мужчине пострадавшему в результате обстрела ВСУ Донецка
6 из 14

При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка
7 из 14

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.

Сотрудники МЧС во время тушения пожара в доме, пострадавшем от обстрела ВСУ в Донецке
8 из 14

Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".

Машины, сгоревшие в результате обстрела ВСУ, возле шахты имени Челюскинцев в Донецке
9 из 14

При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.

Военнослужащий НМ ДНР у поврежденного автомобиля после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
10 из 14

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.

Мужчина выбрасывает разбитое стекло с балкона поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками
11 из 14

Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.

Фрагмент снаряда после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
12 из 14

При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
13 из 14

Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками.
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками
14 из 14
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 14

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 14

Это одни из самых густонаселенных районов города.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 14

Повреждения получили жилые дома, автомобили.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 14

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 14

При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 14

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 14

Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 14

При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 14

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 14

Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 14

При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
13 из 14

Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 14
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСправкиГорловкаДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяСЦККСтирол
 
 
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