https://ria.ru/20220606/dnr-1793388201.html

Силы ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных

Силы ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных - РИА Новости, 06.06.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных

Народная милиция ДНР заявила, что за минувшие сутки украинские войска потеряли до 40 человек личного состава и технику, подавлены две огневые точки в районе... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:41

2022-06-06T10:41

2022-06-06T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b62b97063867ca4ef0696a911b5feaef.jpg

ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что за минувшие сутки украинские войска потеряли до 40 человек личного состава и технику, подавлены две огневые точки в районе населенного пункта Георгиевка."За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены один танк, две БМП и до 40 человек личного состава (украинских войск - ред.). Мощным огневым воздействием подавлены две огневые точки противника в районе населенного пункта Георгиевка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр