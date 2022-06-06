https://ria.ru/20220606/dagestan-1793404520.html
Власти Дагестана планируют создать туристический кластер на реке Сулак
Власти Дагестана планируют создать туристический кластер на реке Сулак - РИА Новости, 06.06.2022
Власти Дагестана планируют создать туристический кластер на реке Сулак
Туристический кластер создадут в поселке Дубки Казбековского района Дагестана, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:56
2022-06-06T11:56
2022-06-06T11:56
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МАХАЧКАЛА, 6 июн — РИА Новости. Туристический кластер создадут в поселке Дубки Казбековского района Дагестана, сообщила пресс-служба главы республики.На участке 7,4 гектара, планируется развивать масштабный инвестиционный проект, рационально использовать другие земельные участки, а также построить зону отдыха повышенной комфортности.Дубки — поселок гидростроителей, расположенный на правобережье реки Сулак. В пяти километрах — Чиркейская ГЭС, самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе.
https://ria.ru/20220525/dagestan-1790728653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, северный кавказ, новости - туризм, республика дагестан
Власти Дагестана планируют создать туристический кластер на реке Сулак
В Дагестане планируют построить зону отдыха в поселке Дубки на реке Сулак у Чиркейской ГЭС
МАХАЧКАЛА, 6 июн — РИА Новости. Туристический кластер создадут в поселке Дубки Казбековского района Дагестана, сообщила пресс-служба главы республики.
На участке 7,4 гектара, планируется развивать масштабный инвестиционный проект, рационально использовать другие земельные участки, а также построить зону отдыха повышенной комфортности.
Дубки — поселок гидростроителей, расположенный на правобережье реки Сулак. В пяти километрах — Чиркейская ГЭС, самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе.