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Власти Дагестана планируют создать туристический кластер на реке Сулак - РИА Новости, 06.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220606/dagestan-1793404520.html
Власти Дагестана планируют создать туристический кластер на реке Сулак
Власти Дагестана планируют создать туристический кластер на реке Сулак - РИА Новости, 06.06.2022
Власти Дагестана планируют создать туристический кластер на реке Сулак
Туристический кластер создадут в поселке Дубки Казбековского района Дагестана, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:56
2022-06-06T11:56
туризм
туризм
северный кавказ
новости - туризм
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 6 июн — РИА Новости. Туристический кластер создадут в поселке Дубки Казбековского района Дагестана, сообщила пресс-служба главы республики.На участке 7,4 гектара, планируется развивать масштабный инвестиционный проект, рационально использовать другие земельные участки, а также построить зону отдыха повышенной комфортности.Дубки — поселок гидростроителей, расположенный на правобережье реки Сулак. В пяти километрах — Чиркейская ГЭС, самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе.
https://ria.ru/20220525/dagestan-1790728653.html
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туризм, северный кавказ, новости - туризм, республика дагестан
11:56 06.06.2022
 
Власти Дагестана планируют создать туристический кластер на реке Сулак

В Дагестане планируют построить зону отдыха в поселке Дубки на реке Сулак у Чиркейской ГЭС

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМузей "Цитадель Нарын — кала" в городе Дербент Республики Дагестан
Музей Цитадель Нарын — кала в городе Дербент Республики Дагестан - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МАХАЧКАЛА, 6 июн — РИА Новости. Туристический кластер создадут в поселке Дубки Казбековского района Дагестана, сообщила пресс-служба главы республики.
На участке 7,4 гектара, планируется развивать масштабный инвестиционный проект, рационально использовать другие земельные участки, а также построить зону отдыха повышенной комфортности.
Дубки — поселок гидростроителей, расположенный на правобережье реки Сулак. В пяти километрах — Чиркейская ГЭС, самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе.
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