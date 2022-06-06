https://ria.ru/20220606/dagestan-1793404520.html

Власти Дагестана планируют создать туристический кластер на реке Сулак

Власти Дагестана планируют создать туристический кластер на реке Сулак - РИА Новости, 06.06.2022

Власти Дагестана планируют создать туристический кластер на реке Сулак

Туристический кластер создадут в поселке Дубки Казбековского района Дагестана, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:56

2022-06-06T11:56

2022-06-06T11:56

туризм

туризм

северный кавказ

новости - туризм

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746520199_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a1f9dcfe8b92d7ce11e18e7cec16fa1e.jpg

МАХАЧКАЛА, 6 июн — РИА Новости. Туристический кластер создадут в поселке Дубки Казбековского района Дагестана, сообщила пресс-служба главы республики.На участке 7,4 гектара, планируется развивать масштабный инвестиционный проект, рационально использовать другие земельные участки, а также построить зону отдыха повышенной комфортности.Дубки — поселок гидростроителей, расположенный на правобережье реки Сулак. В пяти километрах — Чиркейская ГЭС, самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе.

https://ria.ru/20220525/dagestan-1790728653.html

северный кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, северный кавказ, новости - туризм, республика дагестан