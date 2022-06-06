https://ria.ru/20220606/beglov-1793590577.html

Петербург поможет в восстановлении инфраструктуры в Мариуполе

Петербург поможет в восстановлении инфраструктуры в Мариуполе - РИА Новости, 06.06.2022

Петербург поможет в восстановлении инфраструктуры в Мариуполе

Санкт-Петербург поможет в восстановлении трех школ и трех детских садов в Мариуполе, сообщил губернатор Александр Беглов. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:33

2022-06-06T20:33

2022-06-06T20:33

специальная военная операция на украине

общество

санкт-петербург

мариуполь

азовское море

единая россия

ситуация в днр и лнр

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня - РИА Новости. Санкт-Петербург поможет в восстановлении трех школ и трех детских садов в Мариуполе, сообщил губернатор Александр Беглов.Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем администрации города Константином Иващенко."Первоочередная задача – социальные объекты. Петербург окажет содействие городу-побратиму в подготовке трех школ и трех детских садов. Это очень важно. Националисты базировали там огневые точки, а мы вернем их детям. Снова превратим в пространство для развития и образования", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Он рассказал, что в Международный день защиты детей делегация Петербурга посетила школу на 1,2 тысячи человек. Она первой открылась в Мариуполе после его освобождения. Ученики получили в подарок планшеты и письменные принадлежности."Побывали на футбольном детском турнире. Его организовала партия "Единая Россия". Если город играет в футбол – значит, он живет. Мы помним это по блокадному матчу, 80-ю годовщину которого Петербург отметил на прошлой неделе", - сказал губернатор.Он отметил, что Петербург уже начал оказывать помощь своему новому побратиму."В ночь на понедельник первая колонна с необходимой техникой и грузами пересекла границу и прибыла на берег Азовского моря. Она доставила 7,5 тонн гуманитарной помощи, специальную технику петербургских строительных предприятий, а также 4 пассажирских автобуса. Самое важное сейчас - как можно скорее запустить процесс обслуживания города. Автобусы уже вышли на линии. Техника приступила к очистке улиц, разборке разрушенных строений. Разворачиваем строительный городок Петербурга", - сказал Беглов."Россия восстанавливает на Донбассе то, что разрушали нацисты. И берет под защиту тех, кого уничтожали нацисты все последние годы", - добавил он.

https://ria.ru/20220606/shefstvo-1793488329.html

https://ria.ru/20220528/putin-1791419286.html

санкт-петербург

мариуполь

азовское море

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общество, санкт-петербург, мариуполь, азовское море, единая россия, ситуация в днр и лнр, александр беглов