Петербург поможет в восстановлении инфраструктуры в Мариуполе
Беглов: Петербург поможет в восстановлении трех школ и трех детских садов в Мариуполе
Последствия обстрела Мариуполя. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня - РИА Новости. Санкт-Петербург поможет в восстановлении трех школ и трех детских садов в Мариуполе, сообщил губернатор Александр Беглов.
Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем администрации города Константином Иващенко.
"Первоочередная задача – социальные объекты. Петербург окажет содействие городу-побратиму в подготовке трех школ и трех детских садов. Это очень важно. Националисты базировали там огневые точки, а мы вернем их детям. Снова превратим в пространство для развития и образования", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Он рассказал, что в Международный день защиты детей делегация Петербурга посетила школу на 1,2 тысячи человек. Она первой открылась в Мариуполе после его освобождения. Ученики получили в подарок планшеты и письменные принадлежности.
"Побывали на футбольном детском турнире. Его организовала партия "Единая Россия". Если город играет в футбол – значит, он живет. Мы помним это по блокадному матчу, 80-ю годовщину которого Петербург отметил на прошлой неделе", - сказал губернатор.
Он отметил, что Петербург уже начал оказывать помощь своему новому побратиму.
"В ночь на понедельник первая колонна с необходимой техникой и грузами пересекла границу и прибыла на берег Азовского моря. Она доставила 7,5 тонн гуманитарной помощи, специальную технику петербургских строительных предприятий, а также 4 пассажирских автобуса. Самое важное сейчас - как можно скорее запустить процесс обслуживания города. Автобусы уже вышли на линии. Техника приступила к очистке улиц, разборке разрушенных строений. Разворачиваем строительный городок Петербурга", - сказал Беглов.
"Россия восстанавливает на Донбассе то, что разрушали нацисты. И берет под защиту тех, кого уничтожали нацисты все последние годы", - добавил он.