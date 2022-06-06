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Медведев рассказал, что отключение от SWIFT не повлияло на работу банков - РИА Новости, 06.06.2022
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Медведев рассказал, что отключение от SWIFT не повлияло на работу банков
Медведев рассказал, что отключение от SWIFT не повлияло на работу банков - РИА Новости, 06.06.2022
Медведев рассказал, что отключение от SWIFT не повлияло на работу банков
Ограничения в работе международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) не влияют на работу российских банков, операции... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:48
2022-06-06T12:52
экономика
технологии
россия
украина
сбербанк россии
россельхозбанк
московский кредитный банк
дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения в работе международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) не влияют на работу российских банков, операции внутри страны от нее не зависят и идут в стандартном режиме, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Новый пакет европейских санкции против России в связи с ситуацией на Украине, утвержденный в пятницу Советом ЕС, предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка."Отключение Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от SWIFT. Очередная попытка "серьезно" уколоть. Банки продолжают нормально работать, внутрироссийские операции от SWIFT не зависят и проводятся в стандартном режиме", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он с иронией отметил, что "талантливым европейцам можно продолжать в том же духе: вводить новые, как сейчас любят говорить, 100500-е пакеты санкций"."Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так", - добавил зампред Совбеза.
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экономика, технологии, россия, украина, сбербанк россии, россельхозбанк, московский кредитный банк, дмитрий медведев
12:48 06.06.2022 (обновлено: 12:52 06.06.2022)
 
Медведев рассказал, что отключение от SWIFT не повлияло на работу банков

Медведев: отключение от SWIFT не влияет на работу российских банков

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения в работе международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) не влияют на работу российских банков, операции внутри страны от нее не зависят и идут в стандартном режиме, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Новый пакет европейских санкции против России в связи с ситуацией на Украине, утвержденный в пятницу Советом ЕС, предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
"Отключение Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от SWIFT. Очередная попытка "серьезно" уколоть. Банки продолжают нормально работать, внутрироссийские операции от SWIFT не зависят и проводятся в стандартном режиме", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он с иронией отметил, что "талантливым европейцам можно продолжать в том же духе: вводить новые, как сейчас любят говорить, 100500-е пакеты санкций".
"Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так", - добавил зампред Совбеза.
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ЭкономикаТехнологииРоссияУкраинаСбербанк РоссииРоссельхозбанкМосковский кредитный банкДмитрий Медведев
 
 
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