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Медведев рассказал, что отключение от SWIFT не повлияло на работу банков

Медведев рассказал, что отключение от SWIFT не повлияло на работу банков - РИА Новости, 06.06.2022

Медведев рассказал, что отключение от SWIFT не повлияло на работу банков

Ограничения в работе международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) не влияют на работу российских банков, операции... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:48

2022-06-06T12:48

2022-06-06T12:52

экономика

технологии

россия

украина

сбербанк россии

россельхозбанк

московский кредитный банк

дмитрий медведев

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения в работе международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) не влияют на работу российских банков, операции внутри страны от нее не зависят и идут в стандартном режиме, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Новый пакет европейских санкции против России в связи с ситуацией на Украине, утвержденный в пятницу Советом ЕС, предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка."Отключение Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от SWIFT. Очередная попытка "серьезно" уколоть. Банки продолжают нормально работать, внутрироссийские операции от SWIFT не зависят и проводятся в стандартном режиме", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он с иронией отметил, что "талантливым европейцам можно продолжать в том же духе: вводить новые, как сейчас любят говорить, 100500-е пакеты санкций"."Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так", - добавил зампред Совбеза.

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экономика, технологии, россия, украина, сбербанк россии, россельхозбанк, московский кредитный банк, дмитрий медведев