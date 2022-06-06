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На Украине арестовали имущество предприятия российских бизнесменов

На Украине арестовали имущество предприятия российских бизнесменов - РИА Новости, 06.06.2022

На Украине арестовали имущество предприятия российских бизнесменов

Имущество предприятия, принадлежащего российским бизнесменам, на сумму 5,1 миллиона долларов арестовано на Украине, сообщили в офисе украинского генпрокурора. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:00

2022-06-06T16:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Имущество предприятия, принадлежащего российским бизнесменам, на сумму 5,1 миллиона долларов арестовано на Украине, сообщили в офисе украинского генпрокурора."Арестовано 26 единиц транспортной техники, земельный участок площадью пять гектаров и комплекс зданий общей площадью шесть тысяч квадратных метров, принадлежащих предприятию, директором и учредителями которого являются бизнесмены РФ. Общая стоимость арестованных активов составляет более 150 миллионов гривен (5,1 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.В ведомстве уточнили, что предприятие занималось продажей сельхозтехники.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792212551.html

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, донбасс