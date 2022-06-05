https://ria.ru/20220605/zarplata-1793269434.html
В Херсоне сотрудники УСИН получили зарплату в рублях
В Херсоне сотрудники УСИН получили зарплату в рублях - РИА Новости, 05.06.2022
В Херсоне сотрудники УСИН получили зарплату в рублях
Все сотрудники Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области получили зарплаты в полном объеме в рублях, выплаты оказались в два раза... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T13:45
2022-06-05T13:45
2022-06-05T15:53
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ХЕРСОН, 5 июн - РИА Новости. Все сотрудники Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области получили зарплаты в полном объеме в рублях, выплаты оказались в два раза больше прежнего оклада, установленного киевским режимом, заявил РИА Новости начальник УСИН по Херсонской области Евгений Соболев."Нами была подана заявка в военно-гражданскую администрацию, и всем нам была выплачена заработная плата в стопроцентном размере. Всем сотрудникам уголовно-исполнительной системы и даже тем, кто решил покинуть ряды нашей системы. По состоянию на 1 июня заработная плата была выплачена в полной мере по российским меркам", - сказал Соболев.Собеседник агентства отметил, что "заработная плата стала в 2-2,5 раза выше, люди были приятно удивлены, и я думаю, это будет хорошим стимулом двигаться дальше".Говоря о численности сотрудников и возможном дефиците кадров, Соболев отметил, что картина в разных подразделениях отличается. В некоторых отток кадров после начала военной операции составил не более 5% сотрудников, в других около 70%."Хотелось бы обратить внимание, что у нас плюс 50 человек за последние две недели. Комендатура предоставила нам квалифицированных специалистов. Люди ищут работу и понимают, что они будут работать под триколором, и понимают, что смогут двигаться вперед по законам, которые в РФ", - добавил он.Сотрудники УСИН в Херсоне с начала военной операции РФ не оставили свои рабочие места вопреки требованиям киевских властей это сделать. Таким образом было предотвращено бегство тысяч заключенных из колоний в Херсонской области. С конца февраля руководство УСИН по области тесно координируется с российскими силовыми ведомствами для содержания заключенных в колониях в надлежащих условиях.
https://ria.ru/20220605/zakony-1793267514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , херсон, россия
13:45 05.06.2022 (обновлено: 15:53 05.06.2022)
В Херсоне сотрудники УСИН получили зарплату в рублях
Сотрудники херсонского УСИН получили зарплату в рублях в два раза выше прежнего оклада
ХЕРСОН, 5 июн - РИА Новости. Все сотрудники Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области получили зарплаты в полном объеме в рублях, выплаты оказались в два раза больше прежнего оклада, установленного киевским режимом, заявил РИА Новости начальник УСИН по Херсонской области Евгений Соболев.
"Нами была подана заявка в военно-гражданскую администрацию, и всем нам была выплачена заработная плата в стопроцентном размере. Всем сотрудникам уголовно-исполнительной системы и даже тем, кто решил покинуть ряды нашей системы. По состоянию на 1 июня заработная плата была выплачена в полной мере по российским меркам", - сказал Соболев.
Собеседник агентства отметил, что "заработная плата стала в 2-2,5 раза выше, люди были приятно удивлены, и я думаю, это будет хорошим стимулом двигаться дальше".
Говоря о численности сотрудников и возможном дефиците кадров, Соболев отметил, что картина в разных подразделениях отличается. В некоторых отток кадров после начала военной операции составил не более 5% сотрудников, в других около 70%.
"Хотелось бы обратить внимание, что у нас плюс 50 человек за последние две недели. Комендатура предоставила нам квалифицированных специалистов. Люди ищут работу и понимают, что они будут работать под триколором, и понимают, что смогут двигаться вперед по законам, которые в РФ", - добавил он.
Сотрудники УСИН в Херсоне
с начала военной операции РФ
не оставили свои рабочие места вопреки требованиям киевских властей это сделать. Таким образом было предотвращено бегство тысяч заключенных из колоний в Херсонской области
. С конца февраля руководство УСИН по области тесно координируется с российскими силовыми ведомствами для содержания заключенных в колониях в надлежащих условиях.