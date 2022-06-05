https://ria.ru/20220605/zarplata-1793269434.html

В Херсоне сотрудники УСИН получили зарплату в рублях

В Херсоне сотрудники УСИН получили зарплату в рублях - РИА Новости, 05.06.2022

В Херсоне сотрудники УСИН получили зарплату в рублях

Все сотрудники Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области получили зарплаты в полном объеме в рублях, выплаты оказались в два раза... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T13:45

2022-06-05T13:45

2022-06-05T15:53

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ХЕРСОН, 5 июн - РИА Новости. Все сотрудники Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области получили зарплаты в полном объеме в рублях, выплаты оказались в два раза больше прежнего оклада, установленного киевским режимом, заявил РИА Новости начальник УСИН по Херсонской области Евгений Соболев."Нами была подана заявка в военно-гражданскую администрацию, и всем нам была выплачена заработная плата в стопроцентном размере. Всем сотрудникам уголовно-исполнительной системы и даже тем, кто решил покинуть ряды нашей системы. По состоянию на 1 июня заработная плата была выплачена в полной мере по российским меркам", - сказал Соболев.Собеседник агентства отметил, что "заработная плата стала в 2-2,5 раза выше, люди были приятно удивлены, и я думаю, это будет хорошим стимулом двигаться дальше".Говоря о численности сотрудников и возможном дефиците кадров, Соболев отметил, что картина в разных подразделениях отличается. В некоторых отток кадров после начала военной операции составил не более 5% сотрудников, в других около 70%."Хотелось бы обратить внимание, что у нас плюс 50 человек за последние две недели. Комендатура предоставила нам квалифицированных специалистов. Люди ищут работу и понимают, что они будут работать под триколором, и понимают, что смогут двигаться вперед по законам, которые в РФ", - добавил он.Сотрудники УСИН в Херсоне с начала военной операции РФ не оставили свои рабочие места вопреки требованиям киевских властей это сделать. Таким образом было предотвращено бегство тысяч заключенных из колоний в Херсонской области. С конца февраля руководство УСИН по области тесно координируется с российскими силовыми ведомствами для содержания заключенных в колониях в надлежащих условиях.

https://ria.ru/20220605/zakony-1793267514.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , херсон, россия