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Берлускони рассказал, кто сорвал попытки сделать Россию частью Запада

Берлускони рассказал, кто сорвал попытки сделать Россию частью Запада - РИА Новости, 05.06.2022

Берлускони рассказал, кто сорвал попытки сделать Россию частью Запада

Лидеры некоторых европейских стран помешали "перетянуть" Россию на сторону Запада, заявил в статье для Giornale экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T06:01

2022-06-05T06:01

2022-06-05T06:01

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сильвио берлускони

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Лидеры некоторых европейских стран помешали "перетянуть" Россию на сторону Запада, заявил в статье для Giornale экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.Он не уточнил, о каких именно главах государств идет речь.Рассуждая о происходящем на Украине, Берлускони предположил, что ситуация в Европе сейчас была бы совершенно иной, если его план относительно России был бы реализован.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, россия, украина, европа, сильвио берлускони, италия