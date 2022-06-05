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Берлускони рассказал, кто сорвал попытки сделать Россию частью Запада - РИА Новости, 05.06.2022
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Берлускони рассказал, кто сорвал попытки сделать Россию частью Запада
Берлускони рассказал, кто сорвал попытки сделать Россию частью Запада - РИА Новости, 05.06.2022
Берлускони рассказал, кто сорвал попытки сделать Россию частью Запада
Лидеры некоторых европейских стран помешали "перетянуть" Россию на сторону Запада, заявил в статье для Giornale экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T06:01
2022-06-05T06:01
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украина
европа
сильвио берлускони
италия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Лидеры некоторых европейских стран помешали "перетянуть" Россию на сторону Запада, заявил в статье для Giornale экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.Он не уточнил, о каких именно главах государств идет речь.Рассуждая о происходящем на Украине, Берлускони предположил, что ситуация в Европе сейчас была бы совершенно иной, если его план относительно России был бы реализован.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, европа, сильвио берлускони, италия
06:01 05.06.2022
 
Берлускони рассказал, кто сорвал попытки сделать Россию частью Запада

Экс-премьер Италии Берлускони: некоторые лидеры ЕС не дали сделать Россию частью Запада

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Лидеры некоторых европейских стран помешали "перетянуть" Россию на сторону Запада, заявил в статье для Giornale экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.
"В очередной раз сожалею, что некоторые европейские лидеры бойкотировали мои попытки перетянуть Россию в западный лагерь", — написал политик.
Он не уточнил, о каких именно главах государств идет речь.
Рассуждая о происходящем на Украине, Берлускони предположил, что ситуация в Европе сейчас была бы совершенно иной, если его план относительно России был бы реализован.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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