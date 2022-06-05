14:26 05.06.2022 (обновлено: 15:14 05.06.2022)
Захарова заявила, что немецких чиновников прослушивает Америка, а не Россия
Захарова напомнила главе МВД ФРГ о постоянной прослушке германских чиновников американцами
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер об угрозе прослушивания Москвой немецких чиновников.
Дипломат напомнила, что немецкий министр назвала риск прослушки реальным, например, в правительственном квартале Берлина, и предупредила о возможной утечке данных.
"Фезер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы", — написала Захарова в Telegram.
В прошлом году немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности США с помощью Дании следило за некоторыми европейскими политиками в период с 2012 по 2014 год. В частности, речь идет об уже бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель и президенте ФРГ Франке-Вальтере Штайнмайере, который в то время занимал пост министра иностранных дел.
Тогда официальный представитель МИД России назвала вскрывшиеся данные о слежке только вершиной айсберга и отметила, что на деле ситуация "страшнее".