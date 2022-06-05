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Мобилизацию жителей объявили в селе Чапаево в Якутии из-за лесного пожара
Мобилизацию жителей объявили в селе Чапаево в Якутии из-за лесного пожара - РИА Новости, 05.06.2022
Мобилизацию жителей объявили в селе Чапаево в Якутии из-за лесного пожара
Население села Чапаево Олекминского района Якутии мобилизовано после того, как лесной пожар, возникший в 10 километрах от населенного пункта, миновал... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T16:23
2022-06-05T16:23
2022-06-05T16:23
происшествия
олекминский район
ленский район
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 5 июн – РИА Новости. Население села Чапаево Олекминского района Якутии мобилизовано после того, как лесной пожар, возникший в 10 километрах от населенного пункта, миновал минерализованные полосы, сообщает оперативный штаб республики.Отмечается, что на тушение возгорания вблизи Чапаева направлены дополнительные силы. Общая площадь возгорания в 10 километрах от населенного пункта составляет 220 гектаров, в том числе 200 гектаров лесного массива и 20 гектаров - нелесного.По словам главы Олекминского района Николая Харбина, в настоящее время на месте работают 44 человека из числа лесопожарных формирований минэкологии и местного населения. Задействованы три единицы техники."Осуществляется контрпал, производится опашка. Тем не менее пожар верховым способом (по верхушкам деревьев - ред.) миновал те (минерализованные) полосы, которые были сделаны вчера. Площадь значительно выросла. Принято решение о переброске еще 14 человек. Идет мобилизация местного населения и техники", - сказал Харбин.Он отметил, что район подаст заявку на работу самолета–зондировщика, переброску сил Авиалесоохраны с Ленского района.По данным оперштаба, на территории Якутии действуют четыре лесных пожара на территории Оймяконского, Олекминского, Сунтарского, Ленского районов.
https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html
олекминский район
ленский район
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происшествия, олекминский район, ленский район, республика саха (якутия)
Мобилизацию жителей объявили в селе Чапаево в Якутии из-за лесного пожара
Власти Якутии объявили мобилизацию в селе Чапаево из-за лесного пожара
ЯКУТСК, 5 июн – РИА Новости. Население села Чапаево Олекминского района Якутии мобилизовано после того, как лесной пожар, возникший в 10 километрах от населенного пункта, миновал минерализованные полосы, сообщает оперативный штаб республики.
Отмечается, что на тушение возгорания вблизи Чапаева направлены дополнительные силы. Общая площадь возгорания в 10 километрах от населенного пункта составляет 220 гектаров, в том числе 200 гектаров лесного массива и 20 гектаров - нелесного.
По словам главы Олекминского района
Николая Харбина, в настоящее время на месте работают 44 человека из числа лесопожарных формирований минэкологии и местного населения. Задействованы три единицы техники.
"Осуществляется контрпал, производится опашка. Тем не менее пожар верховым способом (по верхушкам деревьев - ред.) миновал те (минерализованные) полосы, которые были сделаны вчера. Площадь значительно выросла. Принято решение о переброске еще 14 человек. Идет мобилизация местного населения и техники", - сказал Харбин.
Он отметил, что район подаст заявку на работу самолета–зондировщика, переброску сил Авиалесоохраны с Ленского района
.
По данным оперштаба, на территории Якутии действуют четыре лесных пожара на территории Оймяконского, Олекминского, Сунтарского, Ленского районов.