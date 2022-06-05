Рейтинг@Mail.ru
На Украине запретят использовать фейерверки во время военного положения - РИА Новости, 05.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793333745.html
На Украине запретят использовать фейерверки во время военного положения
На Украине запретят использовать фейерверки во время военного положения - РИА Новости, 05.06.2022
На Украине запретят использовать фейерверки во время военного положения
Владимир Зеленский поручил украинскому кабмину рассмотреть вопрос запрета использования пиротехнических средств, в частности фейерверков, сообщило агентство... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T22:21
2022-06-05T22:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774253517_0:43:3345:1925_1920x0_80_0_0_35abc0f4eb9c50e5509bf6f5926a5af5.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил украинскому кабмину рассмотреть вопрос запрета использования пиротехнических средств, в частности фейерверков, сообщило агентство Украинские новости со ссылкой на ответ Зеленского на соответствующую петицию."Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их потребление во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне, поскольку в настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажа и использование действующим законодательством не определены", - отметил Зеленский, слова которого цитирует агентство.По его словам, "электронная петиция направлена ​​в кабинет министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства".Военное положение ввели на Украине 24 февраля.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793272525.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774253517_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_828246a36c4cfc012dc867c16b82c797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
22:21 05.06.2022 (обновлено: 22:53 05.06.2022)
 
На Украине запретят использовать фейерверки во время военного положения

Зеленский поручил запретить использование пиротехники во время военного положения

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСалют
Салют - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Салют . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил украинскому кабмину рассмотреть вопрос запрета использования пиротехнических средств, в частности фейерверков, сообщило агентство Украинские новости со ссылкой на ответ Зеленского на соответствующую петицию.
"Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их потребление во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне, поскольку в настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажа и использование действующим законодательством не определены", - отметил Зеленский, слова которого цитирует агентство.
По его словам, "электронная петиция направлена ​​в кабинет министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства".
Военное положение ввели на Украине 24 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
Вчера, 14:05
"Худший лидер в истории". В сети высмеяли Зеленского после слов о России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала