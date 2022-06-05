https://ria.ru/20220605/ukraina-1793333745.html
На Украине запретят использовать фейерверки во время военного положения
На Украине запретят использовать фейерверки во время военного положения - РИА Новости, 05.06.2022
На Украине запретят использовать фейерверки во время военного положения
Владимир Зеленский поручил украинскому кабмину рассмотреть вопрос запрета использования пиротехнических средств, в частности фейерверков, сообщило агентство... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T22:21
2022-06-05T22:21
2022-06-05T22:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил украинскому кабмину рассмотреть вопрос запрета использования пиротехнических средств, в частности фейерверков, сообщило агентство Украинские новости со ссылкой на ответ Зеленского на соответствующую петицию."Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их потребление во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне, поскольку в настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажа и использование действующим законодательством не определены", - отметил Зеленский, слова которого цитирует агентство.По его словам, "электронная петиция направлена в кабинет министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства".Военное положение ввели на Украине 24 февраля.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793272525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
22:21 05.06.2022 (обновлено: 22:53 05.06.2022)
На Украине запретят использовать фейерверки во время военного положения
Зеленский поручил запретить использование пиротехники во время военного положения
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил украинскому кабмину рассмотреть вопрос запрета использования пиротехнических средств, в частности фейерверков, сообщило агентство Украинские новости со ссылкой на ответ Зеленского на соответствующую петицию.
"Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их потребление во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне, поскольку в настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажа и использование действующим законодательством не определены", - отметил Зеленский, слова которого цитирует агентство.
По его словам, "электронная петиция направлена в кабинет министров Украины
с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства".
Военное положение ввели на Украине 24 февраля.