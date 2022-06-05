https://ria.ru/20220605/ukraina-1793333745.html

На Украине запретят использовать фейерверки во время военного положения

На Украине запретят использовать фейерверки во время военного положения - РИА Новости, 05.06.2022

На Украине запретят использовать фейерверки во время военного положения

Владимир Зеленский поручил украинскому кабмину рассмотреть вопрос запрета использования пиротехнических средств, в частности фейерверков, сообщило агентство... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T22:21

2022-06-05T22:21

2022-06-05T22:53

специальная военная операция на украине

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украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил украинскому кабмину рассмотреть вопрос запрета использования пиротехнических средств, в частности фейерверков, сообщило агентство Украинские новости со ссылкой на ответ Зеленского на соответствующую петицию."Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их потребление во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне, поскольку в настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажа и использование действующим законодательством не определены", - отметил Зеленский, слова которого цитирует агентство.По его словам, "электронная петиция направлена ​​в кабинет министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства".Военное положение ввели на Украине 24 февраля.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793272525.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, владимир зеленский