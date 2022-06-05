https://ria.ru/20220605/ukraina-1793331014.html

Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным

Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным - РИА Новости, 05.06.2022

Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным

Жителям Украины вместо футбольного матча сборной страны против команды Уэльса показали новости российского телеканала, сообщили пользователи в Twitter. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T21:46

2022-06-05T21:46

2022-06-05T23:24

спорт

владимир путин

украина

уэльс

в мире

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Жителям Украины вместо футбольного матча сборной страны против команды Уэльса показали новости российского телеканала, сообщили пользователи в Twitter.В воскресенье состоялся финальный матч раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре между сборными Украины и Уэльса. Вместо игры украинские болельщики увидели репортаж из ДНР с реальными данными о преступлениях ВСУ и отрывок из последнего интервью с Владимиром Путиным журналиста Павла Зарубина на телеканале "Россия 1".О неполадках также рассказали Telegram-каналы "Политика страны" и Украина.ру. Информация об этом появилась и на сайте РБК-Украина. Уточняется, что российские новости транслировались в эфире украинских телеканалов "Футбол-1" и "Футбол-2", на каналах онлайн-сервиса Oll.tv. Позже последний опубликовал в социальной сети извинение перед зрителями за "причиненные неудобства", заявив, что платформа подверглась хакерской атаке.Итоговый матч завершился не в пользу Украины. Футболист сборной Андрей Ярмоленко забил единственный мяч в собственные ворота, и теперь команда не поедет на чемпионат мира.

https://ria.ru/20220602/prankery-1792762605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

спорт, владимир путин, украина, уэльс, в мире