https://ria.ru/20220605/ukraina-1793331014.html
Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным - РИА Новости, 05.06.2022
Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
Жителям Украины вместо футбольного матча сборной страны против команды Уэльса показали новости российского телеканала, сообщили пользователи в Twitter. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T21:46
2022-06-05T21:46
2022-06-05T23:24
спорт
владимир путин
украина
уэльс
в мире
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Жителям Украины вместо футбольного матча сборной страны против команды Уэльса показали новости российского телеканала, сообщили пользователи в Twitter.В воскресенье состоялся финальный матч раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре между сборными Украины и Уэльса. Вместо игры украинские болельщики увидели репортаж из ДНР с реальными данными о преступлениях ВСУ и отрывок из последнего интервью с Владимиром Путиным журналиста Павла Зарубина на телеканале "Россия 1".О неполадках также рассказали Telegram-каналы "Политика страны" и Украина.ру. Информация об этом появилась и на сайте РБК-Украина. Уточняется, что российские новости транслировались в эфире украинских телеканалов "Футбол-1" и "Футбол-2", на каналах онлайн-сервиса Oll.tv. Позже последний опубликовал в социальной сети извинение перед зрителями за "причиненные неудобства", заявив, что платформа подверглась хакерской атаке.Итоговый матч завершился не в пользу Украины. Футболист сборной Андрей Ярмоленко забил единственный мяч в собственные ворота, и теперь команда не поедет на чемпионат мира.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, владимир путин, украина, уэльс, в мире
21:46 05.06.2022 (обновлено: 23:24 05.06.2022)
Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
На Украине трансляцию футбольного матча Украина — Уэльс заменили на интервью с Путиным
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
Жителям Украины вместо футбольного матча сборной страны против команды Уэльса показали новости российского телеканала, сообщили пользователи в Twitter
.
В воскресенье состоялся финальный матч раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре между сборными Украины и Уэльса
. Вместо игры украинские болельщики увидели репортаж из ДНР
с реальными данными о преступлениях ВСУ и отрывок из последнего интервью с Владимиром Путиным журналиста Павла Зарубина на телеканале "Россия 1".
О неполадках также рассказали Telegram-каналы "Политика страны" и Украина.ру. Информация об этом появилась и на сайте РБК-Украина.
Уточняется, что российские новости транслировались в эфире украинских телеканалов "Футбол-1" и "Футбол-2", на каналах онлайн-сервиса Oll.tv. Позже последний опубликовал в социальной сети извинение перед зрителями за "причиненные неудобства", заявив, что платформа подверглась хакерской атаке.
Итоговый матч завершился не в пользу Украины. Футболист сборной Андрей Ярмоленко забил единственный мяч в собственные ворота, и теперь команда не поедет на чемпионат мира.