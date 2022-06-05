https://ria.ru/20220605/ukraina-1793299234.html
СМИ узнали о незаконной продаже западного оружия украинскими чиновниками
СМИ узнали о незаконной продаже западного оружия украинскими чиновниками - РИА Новости, 05.06.2022
СМИ узнали о незаконной продаже западного оружия украинскими чиновниками
Иностранные наемники, воюющие на Украине, пожаловались на нехватку оружия и медикаментов, пишет канадская газета Toronto Star. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T17:06
2022-06-05T17:06
2022-06-05T17:06
в мире
киев
украина
донбасс
нато
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на Украине, пожаловались на нехватку оружия и медикаментов, пишет канадская газета Toronto Star."Не хватает патронов и дополнительных магазинов для винтовок. Люди бросаются в бой в кроссовках и разномастной форме. Приобретение сильнодействующих болеутоляющих, таких как морфин, фентанил, кетамин и пропофол практически невозможно", — говорится в публикации.Несмотря на это, по информации издания, украинские чиновники начали незаконно продавать вооружение, поставляемое западными странами Киеву."Руководитель местного спасательного отряда продавал противотанковый гранатомет и два автомата Калашникова. На этой неделе арестовали заместителя главы военной администрации в Череповцах на западе Украины Артура Мунтяна по подозрению в использовании подаренных машин скорой помощи для оказания частных коммерческих услуг", — отмечается в статье.Как подчеркнул автор материала, несоответствие между обещаниями Запада предоставить Киеву оружие и реальностью также вызывает раздражение.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20220605/ssha-1793249914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, донбасс, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
СМИ узнали о незаконной продаже западного оружия украинскими чиновниками
Toronto Star: украинские чиновники незаконно продают оружие, поставленное Западом Киеву
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
Иностранные наемники, воюющие на Украине, пожаловались на нехватку оружия и медикаментов, пишет канадская газета Toronto Star
.
"Не хватает патронов и дополнительных магазинов для винтовок. Люди бросаются в бой в кроссовках и разномастной форме. Приобретение сильнодействующих болеутоляющих, таких как морфин, фентанил, кетамин и пропофол практически невозможно", — говорится в публикации.
Несмотря на это, по информации издания, украинские чиновники начали незаконно продавать вооружение, поставляемое западными странами Киеву.
"Руководитель местного спасательного отряда продавал противотанковый гранатомет и два автомата Калашникова. На этой неделе арестовали заместителя главы военной администрации в Череповцах на западе Украины Артура Мунтяна по подозрению в использовании подаренных машин скорой помощи для оказания частных коммерческих услуг", — отмечается в статье.
Как подчеркнул автор материала, несоответствие между обещаниями Запада предоставить Киеву оружие и реальностью также вызывает раздражение.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса
Вашингтон и союзники по НАТО
продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.