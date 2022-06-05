https://ria.ru/20220605/ukraina-1793299234.html

СМИ узнали о незаконной продаже западного оружия украинскими чиновниками

СМИ узнали о незаконной продаже западного оружия украинскими чиновниками - РИА Новости, 05.06.2022

СМИ узнали о незаконной продаже западного оружия украинскими чиновниками

Иностранные наемники, воюющие на Украине, пожаловались на нехватку оружия и медикаментов, пишет канадская газета Toronto Star. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T17:06

2022-06-05T17:06

2022-06-05T17:06

в мире

киев

украина

донбасс

нато

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на Украине, пожаловались на нехватку оружия и медикаментов, пишет канадская газета Toronto Star."Не хватает патронов и дополнительных магазинов для винтовок. Люди бросаются в бой в кроссовках и разномастной форме. Приобретение сильнодействующих болеутоляющих, таких как морфин, фентанил, кетамин и пропофол практически невозможно", — говорится в публикации.Несмотря на это, по информации издания, украинские чиновники начали незаконно продавать вооружение, поставляемое западными странами Киеву."Руководитель местного спасательного отряда продавал противотанковый гранатомет и два автомата Калашникова. На этой неделе арестовали заместителя главы военной администрации в Череповцах на западе Украины Артура Мунтяна по подозрению в использовании подаренных машин скорой помощи для оказания частных коммерческих услуг", — отмечается в статье.Как подчеркнул автор материала, несоответствие между обещаниями Запада предоставить Киеву оружие и реальностью также вызывает раздражение.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20220605/ssha-1793249914.html

киев

украина

донбасс

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, киев, украина, донбасс, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии