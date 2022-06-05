https://ria.ru/20220605/ukraina-1793278260.html

МИД Украины оскорбил спикера парламента Венгрии

МИД Украины оскорбил спикера парламента Венгрии - РИА Новости, 05.06.2022

МИД Украины оскорбил спикера парламента Венгрии

Представитель украинского МИД Олег Николенко потребовал от спикера парламента Венгрии Ласло Кевера справку о психическом здоровье после после его слов о... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T14:49

2022-06-05T14:49

2022-06-05T17:43

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Представитель украинского МИД Олег Николенко потребовал от спикера парламента Венгрии Ласло Кевера справку о психическом здоровье после после его слов о Владимире Зеленском.Накануне в интервью HirTV Кевер заявил, что украинский президент страдает от проблем с психикой, поскольку те, кто нуждается в помощи, обычно вежливо просят ее, но не переходят на требования и угрозы."Ожидаем обнародования Кевером справки о состоянии его психического здоровья", — написал Николенко в Twitter. Он добавил, что дальнейший диалог с главой венгерского парламента будет связан с выводами, зафиксированными в этой справке. В последние годы отношения между Киевом и Будапештом ухудшились из-за принятых на Украине законов об образовании и государственном языке, ущемляющих права национальных меньшинств. После начала российской военной спецоперации напряженность между странами возросла еще больше. Например, Зеленский выражал недовольство по поводу того, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Вице-премьер Ирина Верещук обвиняла Будапешт в желании заполучить "дешевый российский газ" или "украинское Закарпатье", а советник министра энергетики Елена Зеркаль пригрозила, что с идущей в Венгрию веткой нефтепровода "Дружба" может "что-то случиться".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этом фоне заявлял, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.

https://radiosputnik.ria.ru/20220602/vengriya-1792684208.html

https://ria.ru/20220604/ukraina-1792693950.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, венгрия