14:49 05.06.2022 (обновлено: 17:43 05.06.2022)
МИД Украины оскорбил спикера парламента Венгрии
МИД Украины потребовал от спикера парламента Венгрии Кевера справку о психическом здоровье
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Представитель украинского МИД Олег Николенко потребовал от спикера парламента Венгрии Ласло Кевера справку о психическом здоровье после после его слов о Владимире Зеленском.
Накануне в интервью HirTV Кевер заявил, что украинский президент страдает от проблем с психикой, поскольку те, кто нуждается в помощи, обычно вежливо просят ее, но не переходят на требования и угрозы.
"Ожидаем обнародования Кевером справки о состоянии его психического здоровья", — написал Николенко в Twitter.
Он добавил, что дальнейший диалог с главой венгерского парламента будет связан с выводами, зафиксированными в этой справке.
2 июня, 16:45В миреВенгрия поставила Евросоюзу ультиматум
В последние годы отношения между Киевом и Будапештом ухудшились из-за принятых на Украине законов об образовании и государственном языке, ущемляющих права национальных меньшинств. После начала российской военной спецоперации напряженность между странами возросла еще больше.
Например, Зеленский выражал недовольство по поводу того, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Вице-премьер Ирина Верещук обвиняла Будапешт в желании заполучить "дешевый российский газ" или "украинское Закарпатье", а советник министра энергетики Елена Зеркаль пригрозила, что с идущей в Венгрию веткой нефтепровода "Дружба" может "что-то случиться".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этом фоне заявлял, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.