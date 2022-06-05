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"Худший лидер в истории". В сети высмеяли Зеленского после слов о России - РИА Новости, 05.06.2022
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"Худший лидер в истории". В сети высмеяли Зеленского после слов о России
"Худший лидер в истории". В сети высмеяли Зеленского после слов о России - РИА Новости, 05.06.2022
"Худший лидер в истории". В сети высмеяли Зеленского после слов о России
Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после его слов о том, что победа будет за Украиной. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:05
2022-06-05T14:42
в мире
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
вашингтон (штат)
нато
политика
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после его слов о том, что победа будет за Украиной.Комментаторы назвали украинского лидера лжецом и раскритиковали его политику."Двадцать процентов твоей страны уже нет, что ты куришь?" — сыронизировал пользователь под ником Lighthouse Nwa."Ты идиот, если веришь в это… Единственный план США — убедить вас всех в том, что у Украины есть шанс, в то время как Вашингтон продолжает отправлять Киеву оружие и деньги", — заметил Hood Trophy."Зеленский — марионетка, бьющий в барабан войны по приказу. Байден тратит 40 миллиардов долларов на поставки дополнительного оружия вместо того, чтобы помогать американским семьям и рабочим", — добавил Truth Fighter."Зеленский — патологический лжец", — написал еще один комментатор."Эта марионетка войдет в историю как худший лидер. Сначала он позволил американцам пожертвовать его страной, а потом месяцами отказывался вести переговоры, потому что верил, что может победить", — заключили пользователи.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, новый пакет американской помощи включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский пообещал не применять их для ударов по территории России, но представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что кредит доверия к Киеву исчерпан, ведь Минские соглашения перестали существовать по его вине.Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20220605/psikhika-1793210877.html
https://ria.ru/20220604/khamstvo-1793074761.html
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в мире, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, вашингтон (штат), нато, политика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
14:05 05.06.2022 (обновлено: 14:42 05.06.2022)
 
"Худший лидер в истории". В сети высмеяли Зеленского после слов о России

Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Зеленского после слов о России

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после его слов о том, что победа будет за Украиной.
Комментаторы назвали украинского лидера лжецом и раскритиковали его политику.
"Двадцать процентов твоей страны уже нет, что ты куришь?" — сыронизировал пользователь под ником Lighthouse Nwa.
"Ты идиот, если веришь в это… Единственный план США — убедить вас всех в том, что у Украины есть шанс, в то время как Вашингтон продолжает отправлять Киеву оружие и деньги", — заметил Hood Trophy.
"Зеленский — марионетка, бьющий в барабан войны по приказу. Байден тратит 40 миллиардов долларов на поставки дополнительного оружия вместо того, чтобы помогать американским семьям и рабочим", — добавил Truth Fighter.
"Зеленский — патологический лжец", — написал еще один комментатор.
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"Эта марионетка войдет в историю как худший лидер. Сначала он позволил американцам пожертвовать его страной, а потом месяцами отказывался вести переговоры, потому что верил, что может победить", — заключили пользователи.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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На этом фоне Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, новый пакет американской помощи включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский пообещал не применять их для ударов по территории России, но представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что кредит доверия к Киеву исчерпан, ведь Минские соглашения перестали существовать по его вине.
Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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