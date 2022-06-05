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В Херсоне рассказали, что Киев не давал инструкций по эвакуации заключенных

В Херсоне рассказали, что Киев не давал инструкций по эвакуации заключенных - РИА Новости, 05.06.2022

В Херсоне рассказали, что Киев не давал инструкций по эвакуации заключенных

Киевские власти с начала военной операции РФ оставили руководство Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области без инструкций и не дали... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T13:36

2022-06-05T13:36

2022-06-05T16:01

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ХЕРСОН, 5 июн - РИА Новости. Киевские власти с начала военной операции РФ оставили руководство Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области без инструкций и не дали возможности эвакуировать осужденных, заявил РИА Новости глава УСИН по области Евгений Соболев."Когда началась специальная операция - 24 февраля, на протяжении двух с половиной месяцев мы обращались в Киев и Одессу для того, чтобы нам дали конкретную инструкцию. Как нам быть дальше. Никаких пошаговых, конкретных инструкций не было", - сказал Соболев.По словам главы областного УСИН, самый сложный вопрос касался херсонского следственного изолятора, все уголовные дела стояли на месте, и осужденные начали конфликтовать с администрацией по той причине, что их незаконно продолжают продлевать, не рассматривая их процессуальные уголовные дела."Никакой реакции на обращения в Киев и Одессу не было. Могу сказать одно: со стороны России было всегда понимание. Мы обращались с просьбой дать коридор - и коридор были всегда готовы предоставить. Но там было конкретно сказано, что не лезьте - это не ваше дело. Поэтому, к сожалению, ни одного осужденного или подследственного на территорию Украины мы не эвакуировали", - добавил Соболев.Вывод осужденных и подследственных на территорию Украины был необходим для проведения судебных заседаний. "Сегодня их просто автоматом продлевают", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220605/zakony-1793267514.html

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