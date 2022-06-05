https://ria.ru/20220605/ukraina-1793267210.html

В УСИН Херсона рассказали, как российские коллеги им помогают

В УСИН Херсона рассказали, как российские коллеги им помогают - РИА Новости, 05.06.2022

В УСИН Херсона рассказали, как российские коллеги им помогают

Российские специалисты оказывают всевозможную помощь коллегам из Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области, заявил глава УСИН по... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T13:29

2022-06-05T13:29

2022-06-05T13:30

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ХЕРСОН, 5 июн - РИА Новости. Российские специалисты оказывают всевозможную помощь коллегам из Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области, заявил глава УСИН по области Евгений Соболь."Мы очень тесно коммуницируем с коллегами из РФ, они проводят по некоторым правовым вопросам с нами консультации. Максимально настраивают и помогают. В плане консультаций на 100% в любое время дня и ночи. За это им огромное спасибо", - сказал Соболь.Глава управления отметил, что с 1 июня ведомство перешло полностью на русский язык, в ближайшее время планируется полная интеграция УСИН Херсонской области в законодательство РФ.Также, по словам Соболя, нет никаких возражений, если с российской стороны будет принято решение направить профильных специалистов в Херсон для улучшения рабочего процесса.Сотрудники УСИН в Херсоне с начала военной операции РФ не оставили свои рабочие места вопреки требованиям киевских властей это сделать, было предотвращено бегство тысяч заключенных из колоний Херсонской области. С конца февраля руководство УСИН по области тесно координируется с российскими силовыми ведомствами для содержания заключенных в колониях в надлежащих условиях.

https://ria.ru/20220601/turchak-1792113322.html

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