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В офисе Зеленского назвали спикера парламента Венгрии недополитиком - РИА Новости, 05.06.2022
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В офисе Зеленского назвали спикера парламента Венгрии недополитиком
В офисе Зеленского назвали спикера парламента Венгрии недополитиком - РИА Новости, 05.06.2022
В офисе Зеленского назвали спикера парламента Венгрии недополитиком
Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига назвал спикера парламента Венгрии Ласло Кевера недополитиком после его слов о личных психических... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T13:24
2022-06-05T14:44
в мире
украина
владимир зеленский
ласло кевер
венгрия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига назвал спикера парламента Венгрии Ласло Кевера недополитиком после его слов о личных психических проблемах Владимира Зеленского. Накануне в интервью HirTV венгерский парламентарий заявил, что Зеленский страдает от проблем с психикой, так как нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы.По его словам, "осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне, у короткого ума язык длинный". Также Сибига определил Кеверу место на "свалке истории", где его "вспомнят как недоразумение, которое подгавкивало на президента Украины".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220527/nato-1791157016.html
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в мире, украина, владимир зеленский, ласло кевер, венгрия
13:24 05.06.2022 (обновлено: 14:44 05.06.2022)
 
В офисе Зеленского назвали спикера парламента Венгрии недополитиком

Замглавы офиса Зеленского Сибига назвал спикера парламента Венгрии Кевера недополитиком

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига назвал спикера парламента Венгрии Ласло Кевера недополитиком после его слов о личных психических проблемах Владимира Зеленского.
Накануне в интервью HirTV венгерский парламентарий заявил, что Зеленский страдает от проблем с психикой, так как нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы.
"Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания недополитиков, — написал чиновник в фейсбуке*.
По его словам, "осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне, у короткого ума язык длинный".
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Также Сибига определил Кеверу место на "свалке истории", где его "вспомнят как недоразумение, которое подгавкивало на президента Украины".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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