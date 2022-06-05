13:24 05.06.2022 (обновлено: 14:44 05.06.2022)
В офисе Зеленского назвали спикера парламента Венгрии недополитиком
Замглавы офиса Зеленского Сибига назвал спикера парламента Венгрии Кевера недополитиком
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига назвал спикера парламента Венгрии Ласло Кевера недополитиком после его слов о личных психических проблемах Владимира Зеленского.
Накануне в интервью HirTV венгерский парламентарий заявил, что Зеленский страдает от проблем с психикой, так как нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы.
"Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания недополитиков, — написал чиновник в фейсбуке*.
По его словам, "осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне, у короткого ума язык длинный".
Также Сибига определил Кеверу место на "свалке истории", где его "вспомнят как недоразумение, которое подгавкивало на президента Украины".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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