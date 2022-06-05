https://ria.ru/20220605/ukraina-1793266682.html

В офисе Зеленского назвали спикера парламента Венгрии недополитиком

В офисе Зеленского назвали спикера парламента Венгрии недополитиком - РИА Новости, 05.06.2022

В офисе Зеленского назвали спикера парламента Венгрии недополитиком

Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига назвал спикера парламента Венгрии Ласло Кевера недополитиком после его слов о личных психических... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T13:24

2022-06-05T13:24

2022-06-05T14:44

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владимир зеленский

ласло кевер

венгрия

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига назвал спикера парламента Венгрии Ласло Кевера недополитиком после его слов о личных психических проблемах Владимира Зеленского. Накануне в интервью HirTV венгерский парламентарий заявил, что Зеленский страдает от проблем с психикой, так как нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы.По его словам, "осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне, у короткого ума язык длинный". Также Сибига определил Кеверу место на "свалке истории", где его "вспомнят как недоразумение, которое подгавкивало на президента Украины".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220527/nato-1791157016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, владимир зеленский, ласло кевер, венгрия