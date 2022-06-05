https://ria.ru/20220605/ukraina-1793264273.html

Украинские войска захватили офис ООН в Краматорске

Украинские войска захватили офис ООН в Краматорске - РИА Новости, 05.06.2022

Украинские войска захватили офис ООН в Краматорске

Украинские войска захватили офис Организации Объединенных Наций в Краматорске и забрали три служебные машины с дипломатическими номерами, сообщил штаб... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T13:13

2022-06-05T13:13

2022-06-05T15:43

специальная военная операция на украине

в мире

краматорск

донецкая народная республика

оон

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские войска захватили офис Организации Объединенных Наций в Краматорске и забрали три служебные машины с дипломатическими номерами, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале."Сотрудников не допускают к своему имуществу, а также запрещают делать фотографии и записывать видео для отчетов руководству", — говорится в заявлении.Это не первый подобный случай. Так, в начале марта в ДНР сообщали, что украинские военные прибыли на базу представителей организации в Краматорске и отобрали автотранспорт. Кроме того, в это же время в Мариуполе военнослужащие ВСУ и добровольческие националистические батальоны обстреливали здание роддома. После чего разместили там технику и тяжелое вооружение, захватили и насильно удерживали внутри не менее ста мирных жителей, в том числе беременных женщин и не менее 40 детей, используя их в качестве заложников и живого щита, согнав их в подвал.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

краматорск

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, краматорск, донецкая народная республика, оон, вооруженные силы украины, украина