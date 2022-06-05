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Украинские войска захватили офис ООН в Краматорске - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793264273.html
Украинские войска захватили офис ООН в Краматорске
Украинские войска захватили офис ООН в Краматорске - РИА Новости, 05.06.2022
Украинские войска захватили офис ООН в Краматорске
Украинские войска захватили офис Организации Объединенных Наций в Краматорске и забрали три служебные машины с дипломатическими номерами, сообщил штаб... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T13:13
2022-06-05T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
донецкая народная республика
оон
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские войска захватили офис Организации Объединенных Наций в Краматорске и забрали три служебные машины с дипломатическими номерами, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале."Сотрудников не допускают к своему имуществу, а также запрещают делать фотографии и записывать видео для отчетов руководству", — говорится в заявлении.Это не первый подобный случай. Так, в начале марта в ДНР сообщали, что украинские военные прибыли на базу представителей организации в Краматорске и отобрали автотранспорт. Кроме того, в это же время в Мариуполе военнослужащие ВСУ и добровольческие националистические батальоны обстреливали здание роддома. После чего разместили там технику и тяжелое вооружение, захватили и насильно удерживали внутри не менее ста мирных жителей, в том числе беременных женщин и не менее 40 детей, используя их в качестве заложников и живого щита, согнав их в подвал.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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краматорск
донецкая народная республика
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в мире, краматорск, донецкая народная республика, оон, вооруженные силы украины, украина
13:13 05.06.2022 (обновлено: 15:43 05.06.2022)
 
Украинские войска захватили офис ООН в Краматорске

В ДНР сообщили о захвате украинскими боевиками офиса ООН в Краматорске Донецкой области

© AFP 2022 / Yasuyoshi ChibaУкраинские военные возле Краматорска
Украинские военные возле Краматорска - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba
Украинские военные возле Краматорска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские войска захватили офис Организации Объединенных Наций в Краматорске и забрали три служебные машины с дипломатическими номерами, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.
"Сотрудников не допускают к своему имуществу, а также запрещают делать фотографии и записывать видео для отчетов руководству", — говорится в заявлении.
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Это не первый подобный случай. Так, в начале марта в ДНР сообщали, что украинские военные прибыли на базу представителей организации в Краматорске и отобрали автотранспорт. Кроме того, в это же время в Мариуполе военнослужащие ВСУ и добровольческие националистические батальоны обстреливали здание роддома. После чего разместили там технику и тяжелое вооружение, захватили и насильно удерживали внутри не менее ста мирных жителей, в том числе беременных женщин и не менее 40 детей, используя их в качестве заложников и живого щита, согнав их в подвал.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКраматорскДонецкая Народная РеспубликаООНВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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