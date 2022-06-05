13:13 05.06.2022 (обновлено: 15:43 05.06.2022)
Украинские войска захватили офис ООН в Краматорске
В ДНР сообщили о захвате украинскими боевиками офиса ООН в Краматорске Донецкой области
Украинские военные возле Краматорска. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские войска захватили офис Организации Объединенных Наций в Краматорске и забрали три служебные машины с дипломатическими номерами, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.
"Сотрудников не допускают к своему имуществу, а также запрещают делать фотографии и записывать видео для отчетов руководству", — говорится в заявлении.
Это не первый подобный случай. Так, в начале марта в ДНР сообщали, что украинские военные прибыли на базу представителей организации в Краматорске и отобрали автотранспорт. Кроме того, в это же время в Мариуполе военнослужащие ВСУ и добровольческие националистические батальоны обстреливали здание роддома. После чего разместили там технику и тяжелое вооружение, захватили и насильно удерживали внутри не менее ста мирных жителей, в том числе беременных женщин и не менее 40 детей, используя их в качестве заложников и живого щита, согнав их в подвал.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.