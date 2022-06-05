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Сотрудники СБУ в Харькове отметили увольнение начальника стрельбой по людям - РИА Новости, 05.06.2022
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Сотрудники СБУ в Харькове отметили увольнение начальника стрельбой по людям
Сотрудники СБУ в Харькове отметили увольнение начальника стрельбой по людям - РИА Новости, 05.06.2022
Сотрудники СБУ в Харькове отметили увольнение начальника стрельбой по людям
Сотрудники харьковского управления СБУ отметили отстранение своего начальника Романа Дудина стрельбой по людям и метанием гранат на проезжую часть, рассказал... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T13:11
2022-06-05T14:46
в мире
владимир зеленский
харьков
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ХЕРСОН, 5 июн — РИА Новости. Сотрудники харьковского управления СБУ отметили отстранение своего начальника Романа Дудина стрельбой по людям и метанием гранат на проезжую часть, рассказал РИА Новости источник в одном из силовых ведомств."Второго июня 2022 года, стоило бывшему главе управления СБУ по Харьковской области уехать в Киев, его сотрудники устроили пьяный дебош со стрельбой в жилом квартале и подрывом боевых гранат", — сказал он.Собеседник агентства добавил, что, по словам информатора в харьковском управлении патрульной полиции, отъезд Дудина был вызван заставшим его врасплох распоряжением Владимира Зеленского об отставке, за которым последовала угроза преследования со стороны других силовых ведомств. "Приближенные к нему сотрудники первыми почувствовали отсутствие строгого контроля и позволили себе в рабочее время распивать спиртные напитки, а затем и вовсе стрелять во дворе дома в частном секторе. "Правоохранители" также взорвали боевую гранату возле машин соседей. По счастливой случайности, обошлось без жертв", — рассказал источник.При этом оставшееся руководство управления СБУ приложило максимум усилий, чтобы избежать огласки и расследования. В частности, они сфабриковали освидетельствование, согласно которому участники инцидента оказались трезвыми, а очевидцам и патрульным угрожали, чтобы они не рассказывали о произошедшем.Источники в харьковской полиции отмечают, что Дудин был не только слишком сильной фигурой для Зеленского, но и неудобным для подчиненных и других силовиков. "Дудин же, неожиданно для себя оказавшийся за бортом, уже начал публиковать накопившийся компромат на других силовиков региона и в первую очередь на своего более успешного конкурента за место под солнцем Тимошко, главу полиции города", — процитировал собеседник агентства своих информаторов.Зеленский 29 мая побывал в Харькове и отправил Дудина в отставку, заявив, что тот не работал для защиты города, а "думал только про себя". Дудин заявил, что не согласен с этими обвинениями, и потребовал от президента опровержения и извинений.
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792918149.html
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в мире, владимир зеленский, харьков, харьковская область, киев, служба безопасности украины, украина
13:11 05.06.2022 (обновлено: 14:46 05.06.2022)
 
Сотрудники СБУ в Харькове отметили увольнение начальника стрельбой по людям

Источник: сотрудники СБУ в Харькове "отметили" отстранение начальника стрельбой по людям

© AP Photo / Felipe DanaСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудники СБУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 5 июн — РИА Новости. Сотрудники харьковского управления СБУ отметили отстранение своего начальника Романа Дудина стрельбой по людям и метанием гранат на проезжую часть, рассказал РИА Новости источник в одном из силовых ведомств.
"Второго июня 2022 года, стоило бывшему главе управления СБУ по Харьковской области уехать в Киев, его сотрудники устроили пьяный дебош со стрельбой в жилом квартале и подрывом боевых гранат", — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что, по словам информатора в харьковском управлении патрульной полиции, отъезд Дудина был вызван заставшим его врасплох распоряжением Владимира Зеленского об отставке, за которым последовала угроза преследования со стороны других силовых ведомств.
"Приближенные к нему сотрудники первыми почувствовали отсутствие строгого контроля и позволили себе в рабочее время распивать спиртные напитки, а затем и вовсе стрелять во дворе дома в частном секторе. "Правоохранители" также взорвали боевую гранату возле машин соседей. По счастливой случайности, обошлось без жертв", — рассказал источник.
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При этом оставшееся руководство управления СБУ приложило максимум усилий, чтобы избежать огласки и расследования. В частности, они сфабриковали освидетельствование, согласно которому участники инцидента оказались трезвыми, а очевидцам и патрульным угрожали, чтобы они не рассказывали о произошедшем.
Источники в харьковской полиции отмечают, что Дудин был не только слишком сильной фигурой для Зеленского, но и неудобным для подчиненных и других силовиков.
"Дудин же, неожиданно для себя оказавшийся за бортом, уже начал публиковать накопившийся компромат на других силовиков региона и в первую очередь на своего более успешного конкурента за место под солнцем Тимошко, главу полиции города", — процитировал собеседник агентства своих информаторов.
Зеленский 29 мая побывал в Харькове и отправил Дудина в отставку, заявив, что тот не работал для защиты города, а "думал только про себя". Дудин заявил, что не согласен с этими обвинениями, и потребовал от президента опровержения и извинений.
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