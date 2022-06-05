https://ria.ru/20220605/ukraina-1793255523.html
Российская авиация в воздушном бою сбила украинский МиГ-29 под Славянском
Российская авиация в воздушном бою сбила украинский МиГ-29 под Славянском - РИА Новости, 05.06.2022
Российская авиация в воздушном бою сбила украинский МиГ-29 под Славянском
Российская авиация в ходе воздушного боя недалеко от Славянска в ДНР сбила самолет МиГ-29 украинских войск, заявил в воскресенье на брифинге официальный... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:21
2022-06-05T12:21
2022-06-05T13:19
специальная военная операция на украине
безопасность
миг-29
россия
украина
славянск
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российская авиация в ходе воздушного боя недалеко от Славянска в ДНР сбила самолет МиГ-29 украинских войск, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
россия
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славянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков: "В ходе воздушного боя сбит самолет МиГ-29 ВСУ"
Российская авиация в ходе воздушного боя недалеко от Славянска в ДНР сбила самолет МиГ-29 украинских войск, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-06-05T12:21
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PT3M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, миг-29, россия, украина, славянск, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:21 05.06.2022 (обновлено: 13:19 05.06.2022)
Российская авиация в воздушном бою сбила украинский МиГ-29 под Славянском
Минобороны: авиация ВКС России в воздушном бою сбила украинский МиГ-29 у Славянска в ДНР