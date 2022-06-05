https://ria.ru/20220605/ukraina-1793254880.html

Ракетчики и артиллеристы ВС России поразили 46 украинских командных пунктов

Ракетчики и артиллеристы ВС России поразили 46 украинских командных пунктов - РИА Новости, 05.06.2022

Ракетчики и артиллеристы ВС России поразили 46 украинских командных пунктов

Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили 46 украинских пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях,... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T12:16

2022-06-05T12:16

2022-06-05T12:57

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

украина

донбасс

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили 46 украинских пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, украина, донбасс, вооруженные силы рф