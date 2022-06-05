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Ракетчики и артиллеристы ВС России поразили 46 украинских командных пунктов - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Ракетчики и артиллеристы ВС России поразили 46 украинских командных пунктов
Ракетчики и артиллеристы ВС России поразили 46 украинских командных пунктов - РИА Новости, 05.06.2022
Ракетчики и артиллеристы ВС России поразили 46 украинских командных пунктов
Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили 46 украинских пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях,... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:16
2022-06-05T12:57
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
украина
донбасс
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили 46 украинских пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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безопасность, вооруженные силы украины, украина, донбасс, вооруженные силы рф
12:16 05.06.2022 (обновлено: 12:57 05.06.2022)
 
Ракетчики и артиллеристы ВС России поразили 46 украинских командных пунктов

Минобороны: российские ракетчики и артиллеристы поразили 46 украинских командных пунктов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили 46 украинских пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражено: 46 пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сообщил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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