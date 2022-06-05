https://ria.ru/20220605/ukraina-1793253763.html
Российские войска уничтожили под Киевом поставленные Западом танки Т-72
Российские войска уничтожили под Киевом поставленные Западом танки Т-72 - РИА Новости, 05.06.2022
Российские войска уничтожили под Киевом поставленные Западом танки Т-72
За минувшие сутки российские военные уничтожили переданные Украине из Европы танки Т-72, сбили МиГ-29 и военно-транспортный Ан-26, а также десять беспилотников, РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:05
2022-06-05T12:05
2022-06-05T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
игорь конашенков
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. За минувшие сутки российские военные уничтожили переданные Украине из Европы танки Т-72, сбили МиГ-29 и военно-транспортный Ан-26, а также десять беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия", — сказал он.Кроме того, ВКС нанесли удар по заводским цехам в Краматорске, Дружковке и Часовом Яре, где ремонтировалась и восстанавливалась военная техника для ВСУ, добавил генерал. Поражены также пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники, две пусковых установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", две боевые машины реактивных систем залпового огня, три военных склада и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, рассказал Конашенков.По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и техники и три склада боеприпасов. Помимо этого, украинская сторона потеряла еще два самолета: МиГ-29 — в воздушном бою в районе Славянска и военно-транспортный Ан-26 с оружием и техникой, который сбили под Одессой.Российские силы ПВО также сбили десять беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ2", две ракеты "Точка-У" и три снаряда РСЗО "Ураган".Всего за время военной спецоперации уничтожены 189 украинских самолетов, 129 вертолетов, 1114 БПЛА, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других бронемашин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3419 военных автомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, киев, игорь конашенков
12:05 05.06.2022 (обновлено: 13:52 05.06.2022)
Российские войска уничтожили под Киевом поставленные Западом танки Т-72
Минобороны: ВКС России ракетами уничтожили под Киевом поставленные Западом танки Т-72
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
За минувшие сутки российские военные уничтожили переданные Украине из Европы танки Т-72, сбили МиГ-29 и военно-транспортный Ан-26, а также десять беспилотников, заявил
официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева
уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72
и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия", — сказал он.
Кроме того, ВКС
нанесли удар по заводским цехам в Краматорске
, Дружковке
и Часовом Яре, где ремонтировалась и восстанавливалась военная техника для ВСУ
, добавил генерал.
Поражены также пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники, две пусковых установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", две боевые машины реактивных систем залпового огня, три военных склада и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, рассказал Конашенков.
По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и техники и три склада боеприпасов.
Помимо этого, украинская сторона потеряла еще два самолета: МиГ-29
— в воздушном бою в районе Славянска
и военно-транспортный Ан-26
с оружием и техникой, который сбили под Одессой
.
Российские силы ПВО также сбили десять беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ2", две ракеты "Точка-У" и три снаряда РСЗО "Ураган".
Всего за время военной спецоперации уничтожены 189 украинских самолетов, 129 вертолетов, 1114 БПЛА, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других бронемашин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3419 военных автомобилей.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.