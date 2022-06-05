https://ria.ru/20220605/ukraina-1793253763.html

Российские войска уничтожили под Киевом поставленные Западом танки Т-72

Российские войска уничтожили под Киевом поставленные Западом танки Т-72 - РИА Новости, 05.06.2022

Российские войска уничтожили под Киевом поставленные Западом танки Т-72

За минувшие сутки российские военные уничтожили переданные Украине из Европы танки Т-72, сбили МиГ-29 и военно-транспортный Ан-26, а также десять беспилотников, РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T12:05

2022-06-05T12:05

2022-06-05T13:52

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

игорь конашенков

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. За минувшие сутки российские военные уничтожили переданные Украине из Европы танки Т-72, сбили МиГ-29 и военно-транспортный Ан-26, а также десять беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия", — сказал он.Кроме того, ВКС нанесли удар по заводским цехам в Краматорске, Дружковке и Часовом Яре, где ремонтировалась и восстанавливалась военная техника для ВСУ, добавил генерал. Поражены также пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники, две пусковых установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", две боевые машины реактивных систем залпового огня, три военных склада и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, рассказал Конашенков.По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и техники и три склада боеприпасов. Помимо этого, украинская сторона потеряла еще два самолета: МиГ-29 — в воздушном бою в районе Славянска и военно-транспортный Ан-26 с оружием и техникой, который сбили под Одессой.Российские силы ПВО также сбили десять беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ2", две ракеты "Точка-У" и три снаряда РСЗО "Ураган".Всего за время военной спецоперации уничтожены 189 украинских самолетов, 129 вертолетов, 1114 БПЛА, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других бронемашин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3419 военных автомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, киев, игорь конашенков