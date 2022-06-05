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В США предложили новую стратегию по Украине - РИА Новости, 05.06.2022
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В США предложили новую стратегию по Украине
В США предложили новую стратегию по Украине - РИА Новости, 05.06.2022
В США предложили новую стратегию по Украине
США должны перестать накачивать Украину оружием и деньгами и подумать над более разумной стратегией урегулирования конфликта, пишет колумнист Росс Даутхэт в... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T11:58
2022-06-05T15:14
в мире
украина
сша
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. США должны перестать накачивать Украину оружием и деньгами и подумать над более разумной стратегией урегулирования конфликта, пишет колумнист Росс Даутхэт в статье для газеты The New York Times.По мнению журналиста, в ближайшее время украинский кризис может перейти в замороженную стадию, и в этих условиях Вашингтону необходимо отказаться от масштабной поддержки киевских властей. "В этом случае наш план не может заключаться в том, чтобы выписывать бесконечные чеки и при этом скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев и позволять им диктовать, для каких целей используются наши вооружения", — убежден автор. Даутхэт добавил, что Соединенным Штатам стоит перестать в одиночку финансировать Украину и добиться поддержки со стороны Евросоюза. Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что Киев не станет использовать их для нанесения ударов по российской территории. Владимир Зеленский публично пообещал выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил вероятности ударов по территории России ракетами, поставленными Штатами.В Кремле подчеркивали, что у Москвы нет кредита доверия к киевской власти, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
https://ria.ru/20220604/ssha-1793149514.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, верховная рада украины
11:58 05.06.2022 (обновлено: 15:14 05.06.2022)
 
В США предложили новую стратегию по Украине

NYT: США должны перестать накачивать оружием и ходить на цыпочках вокруг Украины

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. США должны перестать накачивать Украину оружием и деньгами и подумать над более разумной стратегией урегулирования конфликта, пишет колумнист Росс Даутхэт в статье для газеты The New York Times.
По мнению журналиста, в ближайшее время украинский кризис может перейти в замороженную стадию, и в этих условиях Вашингтону необходимо отказаться от масштабной поддержки киевских властей.
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"В этом случае наш план не может заключаться в том, чтобы выписывать бесконечные чеки и при этом скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев и позволять им диктовать, для каких целей используются наши вооружения", — убежден автор.
Даутхэт добавил, что Соединенным Штатам стоит перестать в одиночку финансировать Украину и добиться поддержки со стороны Евросоюза.
"Если Киев и Москва движутся в сторону многолетнего замороженного конфликта, нам надо будет подтолкнуть Украину к самой реалистичной, нежели чем самой амбициозной военной стратегии", — отметил публицист.
Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что Киев не станет использовать их для нанесения ударов по российской территории. Владимир Зеленский публично пообещал выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил вероятности ударов по территории России ракетами, поставленными Штатами.
В Кремле подчеркивали, что у Москвы нет кредита доверия к киевской власти, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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