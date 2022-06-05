https://ria.ru/20220605/ukraina-1793252316.html

В Запорожской области отреагировали на отказ ЕС признавать паспорта России

В Запорожской области отреагировали на отказ ЕС признавать паспорта России - РИА Новости, 05.06.2022

В Запорожской области отреагировали на отказ ЕС признавать паспорта России

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что позиция Евросоюза по отказу признавать выданные в регионе... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T11:54

2022-06-05T11:54

2022-06-05T14:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что позиция Евросоюза по отказу признавать выданные в регионе российские паспорта бессмысленна и ничего не изменит.Европейский союз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей, говорится в распространенном ранее заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля."Их позиция бессмысленна и ничего не изменит. Нам абсолютно индифферентно и наплевать, планируют они признавать или нет. Они сначала планировали не покупать российский газ за рубли, но чудным образом начали это делать. Есть уйма примеров, чего еще не планировал, но делает Евросоюз. Уверен, что время расставит все и всех на свои места. Мы не обращаем внимание на Борреля и продолжаем заниматься интеграцией нашего региона в состав Российской Федерации. Мы возвращаемся домой", — сказал РИА Новости Рогов.Он призвал Борреля заниматься проблемами стран Евросоюза, а не пытаться создавать проблемы жителям освобожденных регионов."Боррель и ему подобные уверенно ведут ЕС к краху — экономическому и политическому. К инфляции в десятки процентов и потере субъектности ЕС. Сверять часы по Брюсселю мы точно не будем. Мы сверяем часы по Москве — столице нашей великой родины", — подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.

https://ria.ru/20220605/ugil-1793224018.html

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в мире, запорожская область, жозеп боррель, владимир путин, россия, херсонская область , евросоюз