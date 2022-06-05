https://ria.ru/20220605/ukraina-1793237922.html

Украинские войска потеряли 36 человек в ЛНР за сутки

Украинские войска потеряли 36 человек в ЛНР за сутки - РИА Новости, 05.06.2022

Украинские войска потеряли 36 человек в ЛНР за сутки

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 36 человек личного состава, еще восемь украинских... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T10:17

2022-06-05T10:17

2022-06-05T10:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

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ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 36 человек личного состава, еще восемь украинских военнослужащих сложили оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 36 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, шесть единиц автомобильной техники, восемь военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие, тем самым сохранив свои жизни", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии