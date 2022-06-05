https://ria.ru/20220605/ukraina-1793234093.html

Минобороны показало работу тяжелых пушек "Пион" в спецоперации на Украине

Минобороны показало работу тяжелых пушек "Пион" в спецоперации на Украине - РИА Новости, 05.06.2022

Минобороны показало работу тяжелых пушек "Пион" в спецоперации на Украине

Минобороны опубликовало видеоролик, запечатлевший боевую работу самоходных артиллерийских установок "Пион" во время специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T09:54

2022-06-05T09:54

2022-06-05T12:40

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

пион (самоходная артиллерийская установка)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеоролик, запечатлевший боевую работу самоходных артиллерийских установок "Пион" во время специальной военной операции на Украине.На кадрах можно видеть, как расчет заряжает "Пион" и ведет стрельбу по позициям украинских войск. Особенность этого орудия, как и других такого же калибра, — раздельно-картузное заряжание, то есть метательный заряд заряжается в пушку не в гильзе, а в картузе — цилиндрическом мешке. На записи видно, что вслед за снарядом в пушку досылается два картуза.В Минобороны пояснили, что расчеты "Пионов" вскрыли расположение противника и нанесли точные удары на больших дальностях. "Огнем САУ "Пион" были уничтожены оборудованные огневые позиции и наблюдательные посты ВСУ, укрепившиеся в лесном массиве", — говорится в сообщении.Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами на дальности до 30 километров. Затем батарея переместилась, чтобы избежать ответного удара.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793101801.html

https://ria.ru/20220604/palantin-1793075062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок "Пион" Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 203-мм самоходных артиллерийских установок "Пион" во время специальной военной операции. 2022-06-05T09:54 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), пион (самоходная артиллерийская установка)