https://ria.ru/20220605/ukraina-1793234093.html
Минобороны показало работу тяжелых пушек "Пион" в спецоперации на Украине
Минобороны показало работу тяжелых пушек "Пион" в спецоперации на Украине - РИА Новости, 05.06.2022
Минобороны показало работу тяжелых пушек "Пион" в спецоперации на Украине
Минобороны опубликовало видеоролик, запечатлевший боевую работу самоходных артиллерийских установок "Пион" во время специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T09:54
2022-06-05T09:54
2022-06-05T12:40
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
пион (самоходная артиллерийская установка)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеоролик, запечатлевший боевую работу самоходных артиллерийских установок "Пион" во время специальной военной операции на Украине.На кадрах можно видеть, как расчет заряжает "Пион" и ведет стрельбу по позициям украинских войск. Особенность этого орудия, как и других такого же калибра, — раздельно-картузное заряжание, то есть метательный заряд заряжается в пушку не в гильзе, а в картузе — цилиндрическом мешке. На записи видно, что вслед за снарядом в пушку досылается два картуза.В Минобороны пояснили, что расчеты "Пионов" вскрыли расположение противника и нанесли точные удары на больших дальностях. "Огнем САУ "Пион" были уничтожены оборудованные огневые позиции и наблюдательные посты ВСУ, укрепившиеся в лесном массиве", — говорится в сообщении.Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами на дальности до 30 километров. Затем батарея переместилась, чтобы избежать ответного удара.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793101801.html
https://ria.ru/20220604/palantin-1793075062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793240032_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6de7ce6bee3a957dc1659195d2b6830.jpg
Кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок "Пион"
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 203-мм самоходных артиллерийских установок "Пион" во время специальной военной операции.
2022-06-05T09:54
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), пион (самоходная артиллерийская установка)
09:54 05.06.2022 (обновлено: 12:40 05.06.2022)
Минобороны показало работу тяжелых пушек "Пион" в спецоперации на Украине
Минобороны России показало работу САУ "Пион" во время спецоперации на Украине
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеоролик, запечатлевший боевую работу самоходных артиллерийских установок "Пион" во время специальной военной операции на Украине.
На кадрах можно видеть, как расчет заряжает "Пион" и ведет стрельбу по позициям украинских войск. Особенность этого орудия, как и других такого же калибра, — раздельно-картузное заряжание, то есть метательный заряд заряжается в пушку не в гильзе, а в картузе — цилиндрическом мешке. На записи видно, что вслед за снарядом в пушку досылается два картуза.
В Минобороны пояснили, что расчеты "Пионов" вскрыли расположение противника и нанесли точные удары на больших дальностях.
"Огнем САУ "Пион" были уничтожены оборудованные огневые позиции и наблюдательные посты ВСУ, укрепившиеся в лесном массиве", — говорится в сообщении.
Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами на дальности до 30 километров. Затем батарея переместилась, чтобы избежать ответного удара.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.