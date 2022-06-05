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"Из Советского Союза". Чем Запад на самом деле помогает Киеву - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html
"Из Советского Союза". Чем Запад на самом деле помогает Киеву
"Из Советского Союза". Чем Запад на самом деле помогает Киеву - РИА Новости, 05.06.2022
"Из Советского Союза". Чем Запад на самом деле помогает Киеву
Киев недоволен "самой масштабной в истории" программой военной помощи от Запада. Вместо обещанных новинок Украина получает пылившиеся на складах образцы, да и... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T08:00
2022-06-05T08:01
специальная военная операция на украине
авторы
украина
сша
нато
центр стратегических и международных исследований
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Сергей Андреев. Киев недоволен "самой масштабной в истории" программой военной помощи от Запада. Вместо обещанных новинок Украина получает пылившиеся на складах образцы, да и то в ограниченном количестве. Несмотря на это, США и Евросоюз продолжают анонсировать поставки. О том, чем обернулся ленд-лиз, — в материале РИА Новости."Все решает артиллерия"Запущенная 9 мая программа ленд-лиза в считанные дни забуксовала. Сначала американские сенаторы не могли согласовать документы: что закупать на 40 миллиардов. Некоторые парламентарии намекнули на то, о чем вслух говорили аналитики, — как отслеживать оружие.В итоге пакет помощи одобрили. Половина — гуманитарное оборудование. Другая включает вспомогательное снаряжение, боеприпасы, а также противотанковые и противовоздушные установки.Но это не все. В конце мая СМИ выяснили, что Вашингтон хочет предоставить реактивные установки (РСЗО) HIMARS. Эксперты называют оружие, пожалуй, одним самых эффективных средств борьбы с артиллерией."Конфликт на Украине показал, что гаубицы наносят куда больше урона, чем самолеты или ракеты. Используют их чаще всего по классической схеме: батарея бьет из одной точки и при необходимости быстро перемещается, дабы не попасть под ответный огонь. В таком случае, в теории, контрудар другой стороны должен быть более массивным, покрывая огромные площади. Довольно трудная задача. Поэтому альтернативой выступают РСЗО", — рассказывает аналитик американского Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.Западные СМИ прозвали "Хаймарсы" оружием, "способным изменить игру". Еще бы: боеприпасы типа GMLRS имеют разную дальность. Одни могут стрелять на шестьдесят километров. Другие — аж на триста.Именно технический момент стал большой и прежде всего политической проблемой для США. В офисе президента Джо Байдена горячо спорили, какие снаряды поставлять. Боялись, что Украина начнет бить высокоточными ракетами по российской территории. А реакция Москвы, рассуждали в Белом доме, "будет непредсказуемой". Из-за чего боевые действия затянутся.На словах и в реальностиЗападные политики уже недвусмысленно намекают, что конфликт затянулся. Если в феврале-марте они почти каждый день говорили о "беспрецедентной по масштабам" военной помощи Киеву, то теперь обещают меньше.Дело в том, что у союзников Украины ресурсы ограничены. Та же Германия еще в апреле заявила об исчерпании запасов. "Должна честно сказать: мы достигли предела. Нашим войскам необходимо по-прежнему быть в состоянии обеспечивать национальную оборону и оборону союзников по НАТО", — заявила министр обороны ФРГ Кристиан Ламбрехт.Речь идет прежде всего о "наследии ГДР" — советской технике, пылившейся на складах 30 лет. В основном именно такие образцы Запад поставляет Киеву. Это БМП и БМД, танки Т-72, а также зенитно-ракетные комплексы вроде С-300.И даже это скромное по натовским меркам вооружение Берлин не спешит отдавать. По данным издания Welt am Sonntag, с 30 марта по 26 мая было лишь две поставки — несколько артиллерийских орудий и зенитные танки "Гепард", причем устаревшие. В итоге украинские власти открыто раскритиковали канцлера Олафа Шольца за нерешительность. Досталось ему и от соотечественников: после разоблачающей публикации немецкий лидер принялся сыпать обещаниями. Так, бундесвер может поделиться современными системами ПВО IRIS-T, дронами, гаубицами Panzerhaubitze 2000.Однако политик ничего не сообщил о ста боевых машинах пехоты Marder — об их передаче Киеву речь шла еще два месяца назад. Уже несколько недель Федеральный совет безопасности ФРГ попросту не принимает нужные для экспорта документы. А критику украинских союзников игнорирует."США опасаются отправлять"Киев активно напирает на западных партнеров — потому что власти все громче говорят о "контрнаступлении" на занятые российскими войсками Херсонскую и Запорожскую области. А поможет, по их мнению, натовское оружие."Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику", — пообещал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.И действительно, от США и Евросоюза требуют полномасштабной помощи. Несмотря на заявления западных политиков о "беспрецедентных объемах", на деле Украине дают не так много вооружений. Например, те же "Хаймарсы" отправят в очень ограниченном количестве — пока известно лишь о четырех экземплярах, и это без ракет. Урезали и партию управляемых снарядов M982 Excalibur, а также Switchblade."Это символично. Американцы еще прислали 18 буксируемых 155-миллиметровых гаубиц M 777. Оборудование не новое. Оно с ручной загрузкой и датируется 2005 годом. Боеприпасы CAESAR и M 777 несовместимы. Как и счетчики стрельбы. Боеприпасы Excalibur США (GPS-наведение) можно использовать для M777 и CAESAR, но один выстрел стоит 80 тысяч долларов. Я был бы удивлен, если бы США предоставили какие-либо из этих снарядов Украине: российская армия была бы чрезвычайно заинтересована в этой технологии GPS ", — поясняет бельгийский эксперт по вопросам безопасности, офицер НАТО в отставке Пьер Энро.А Франция, отмечает он, отправила лишь 12 пушек Caesar. Чуть меньше поставили Нидерланды, причем устаревшие образцы."Не имеет значения"Конкретно натовской техники на самом деле немного. В отличие от советской, которую, как указывают союзники, ВСУ гораздо легче освоить. Правда, ее немного. Изъятые на нужды Киева устаревшие экземпляры компенсируют более современными — например, отданный Прагой комплекс С-300 Вашингтон возместил модернизированным образцом Patriot. Притом что эти ЗРК он ранее неоднократно обещал поставить Украине.Нежелание отдавать новинки в странах НАТО объясняют так: самим не хватает техники. Поэтому немалая часть поставок из США в рамках "пакета помощи" до фронта, по сути, не доезжает. Причина еще и в сложной схеме реэкспорта.Какая-нибудь из стран, участвующих в логистической цепочке, может передумать. Так поступила на днях Швейцария, отказавшись отдавать 12 400 артиллерийских снарядов калибра 35 миллиметров и 12 БТР Piranha III из своих запасов. Берн сослался на "принцип нейтралитета", хотя Берлин и Копенгаген заранее оплатили груз."То есть, не факт, что военная помощь США и Европы сыграет значимую роль на поле боя. Взять, например, артиллеристов, — говорит Пьер Энро. — Их надо обучать за границей. Как бывший командир артрасчета, я полагаю, что для этого нужен год. Украинцы не смогут освоить американское оборудование и процедуры еще много месяцев. Таким образом, поддержка окажется не очень эффективной".Союзники Киева, по словам Энро, сейчас "на пределе возможностей". Почти все варианты помощи исчерпаны. Эксперт отмечает: и без того напряженные отношения украинских властей с западными государствами могут быстро ухудшиться.
https://ria.ru/20220519/oruzhie-1789302874.html
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авторы, украина, сша, нато, центр стратегических и международных исследований , вооруженные силы украины
08:00 05.06.2022 (обновлено: 08:01 05.06.2022)
 

"Из Советского Союза". Чем Запад на самом деле помогает Киеву

© AFP 2022 / Cpl. Austin FraleyГаубицы M777 калибра 155 миллиметров Корпуса морской пехоты США перед погрузкой на самолет ВВС США C-17 Globemaster III на авиабазе Марч
Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров Корпуса морской пехоты США перед погрузкой на самолет ВВС США C-17 Globemaster III на авиабазе Марч - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / Cpl. Austin Fraley
Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров Корпуса морской пехоты США перед погрузкой на самолет ВВС США C-17 Globemaster III на авиабазе Марч. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Сергей Андреев. Киев недоволен "самой масштабной в истории" программой военной помощи от Запада. Вместо обещанных новинок Украина получает пылившиеся на складах образцы, да и то в ограниченном количестве. Несмотря на это, США и Евросоюз продолжают анонсировать поставки. О том, чем обернулся ленд-лиз, — в материале РИА Новости.

"Все решает артиллерия"

Запущенная 9 мая программа ленд-лиза в считанные дни забуксовала. Сначала американские сенаторы не могли согласовать документы: что закупать на 40 миллиардов. Некоторые парламентарии намекнули на то, о чем вслух говорили аналитики, — как отслеживать оружие.
В итоге пакет помощи одобрили. Половина — гуманитарное оборудование. Другая включает вспомогательное снаряжение, боеприпасы, а также противотанковые и противовоздушные установки.
Но это не все. В конце мая СМИ выяснили, что Вашингтон хочет предоставить реактивные установки (РСЗО) HIMARS. Эксперты называют оружие, пожалуй, одним самых эффективных средств борьбы с артиллерией.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:00
"Последствия будут глобальными". Чем обернется ленд-лиз для Украины
"Конфликт на Украине показал, что гаубицы наносят куда больше урона, чем самолеты или ракеты. Используют их чаще всего по классической схеме: батарея бьет из одной точки и при необходимости быстро перемещается, дабы не попасть под ответный огонь. В таком случае, в теории, контрудар другой стороны должен быть более массивным, покрывая огромные площади. Довольно трудная задача. Поэтому альтернативой выступают РСЗО", — рассказывает аналитик американского Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.
Западные СМИ прозвали "Хаймарсы" оружием, "способным изменить игру". Еще бы: боеприпасы типа GMLRS имеют разную дальность. Одни могут стрелять на шестьдесят километров. Другие — аж на триста.
Именно технический момент стал большой и прежде всего политической проблемой для США. В офисе президента Джо Байдена горячо спорили, какие снаряды поставлять. Боялись, что Украина начнет бить высокоточными ракетами по российской территории. А реакция Москвы, рассуждали в Белом доме, "будет непредсказуемой". Из-за чего боевые действия затянутся.
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 08:00
Щедрость по-американски. Чем Украина расплатится за военную помощь США

На словах и в реальности

Западные политики уже недвусмысленно намекают, что конфликт затянулся. Если в феврале-марте они почти каждый день говорили о "беспрецедентной по масштабам" военной помощи Киеву, то теперь обещают меньше.
Дело в том, что у союзников Украины ресурсы ограничены. Та же Германия еще в апреле заявила об исчерпании запасов. "Должна честно сказать: мы достигли предела. Нашим войскам необходимо по-прежнему быть в состоянии обеспечивать национальную оборону и оборону союзников по НАТО", — заявила министр обороны ФРГ Кристиан Ламбрехт.
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 19:55
Россия потребовала от США разъяснений, почему Ми-17 отправляют на Украину
Речь идет прежде всего о "наследии ГДР" — советской технике, пылившейся на складах 30 лет. В основном именно такие образцы Запад поставляет Киеву. Это БМП и БМД, танки Т-72, а также зенитно-ракетные комплексы вроде С-300.
И даже это скромное по натовским меркам вооружение Берлин не спешит отдавать. По данным издания Welt am Sonntag, с 30 марта по 26 мая было лишь две поставки — несколько артиллерийских орудий и зенитные танки "Гепард", причем устаревшие. В итоге украинские власти открыто раскритиковали канцлера Олафа Шольца за нерешительность. Досталось ему и от соотечественников: после разоблачающей публикации немецкий лидер принялся сыпать обещаниями. Так, бундесвер может поделиться современными системами ПВО IRIS-T, дронами, гаубицами Panzerhaubitze 2000.
Однако политик ничего не сообщил о ста боевых машинах пехоты Marder — об их передаче Киеву речь шла еще два месяца назад. Уже несколько недель Федеральный совет безопасности ФРГ попросту не принимает нужные для экспорта документы. А критику украинских союзников игнорирует.
Немецкий танк Leopard - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 08:39
Немецкие танки на Украине остановят не Путина, а Германию

"США опасаются отправлять"

Киев активно напирает на западных партнеров — потому что власти все громче говорят о "контрнаступлении" на занятые российскими войсками Херсонскую и Запорожскую области. А поможет, по их мнению, натовское оружие.
"Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику", — пообещал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 16:52
В США объяснили, почему помогать Украине против России бесполезно
И действительно, от США и Евросоюза требуют полномасштабной помощи. Несмотря на заявления западных политиков о "беспрецедентных объемах", на деле Украине дают не так много вооружений. Например, те же "Хаймарсы" отправят в очень ограниченном количестве — пока известно лишь о четырех экземплярах, и это без ракет. Урезали и партию управляемых снарядов M982 Excalibur, а также Switchblade.
"Это символично. Американцы еще прислали 18 буксируемых 155-миллиметровых гаубиц M 777. Оборудование не новое. Оно с ручной загрузкой и датируется 2005 годом. Боеприпасы CAESAR и M 777 несовместимы. Как и счетчики стрельбы. Боеприпасы Excalibur США (GPS-наведение) можно использовать для M777 и CAESAR, но один выстрел стоит 80 тысяч долларов. Я был бы удивлен, если бы США предоставили какие-либо из этих снарядов Украине: российская армия была бы чрезвычайно заинтересована в этой технологии GPS ", — поясняет бельгийский эксперт по вопросам безопасности, офицер НАТО в отставке Пьер Энро.
А Франция, отмечает он, отправила лишь 12 пушек Caesar. Чуть меньше поставили Нидерланды, причем устаревшие образцы.
Рабочие устанавливают флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Главная мечта Украины сбудется: Запад возьмет ее на содержание

"Не имеет значения"

Конкретно натовской техники на самом деле немного. В отличие от советской, которую, как указывают союзники, ВСУ гораздо легче освоить. Правда, ее немного. Изъятые на нужды Киева устаревшие экземпляры компенсируют более современными — например, отданный Прагой комплекс С-300 Вашингтон возместил модернизированным образцом Patriot. Притом что эти ЗРК он ранее неоднократно обещал поставить Украине.
Нежелание отдавать новинки в странах НАТО объясняют так: самим не хватает техники. Поэтому немалая часть поставок из США в рамках "пакета помощи" до фронта, по сути, не доезжает. Причина еще и в сложной схеме реэкспорта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 21:30
В Германии назвали Зеленского проблемой
Какая-нибудь из стран, участвующих в логистической цепочке, может передумать. Так поступила на днях Швейцария, отказавшись отдавать 12 400 артиллерийских снарядов калибра 35 миллиметров и 12 БТР Piranha III из своих запасов. Берн сослался на "принцип нейтралитета", хотя Берлин и Копенгаген заранее оплатили груз.
"То есть, не факт, что военная помощь США и Европы сыграет значимую роль на поле боя. Взять, например, артиллеристов, — говорит Пьер Энро. — Их надо обучать за границей. Как бывший командир артрасчета, я полагаю, что для этого нужен год. Украинцы не смогут освоить американское оборудование и процедуры еще много месяцев. Таким образом, поддержка окажется не очень эффективной".
Союзники Киева, по словам Энро, сейчас "на пределе возможностей". Почти все варианты помощи исчерпаны. Эксперт отмечает: и без того напряженные отношения украинских властей с западными государствами могут быстро ухудшиться.
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 15:10Специальная военная операция на Украине
Помощник Кадырова поблагодарил Запад за поставленное Украине оружие
 
Специальная военная операция на УкраинеАвторыУкраинаСШАНАТОЦентр стратегических и международных исследованийВооруженные силы Украины
 
 
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