https://ria.ru/20220605/terapiya-1793274479.html

В Херсоне отменили метадоновую терапию для наркозависимых заключенных

В Херсоне отменили метадоновую терапию для наркозависимых заключенных - РИА Новости, 05.06.2022

В Херсоне отменили метадоновую терапию для наркозависимых заключенных

Метадоновая заместительная терапия для наркозависимых заключенных отменена в Херсонской области по примеру российского законодательства, все стоящие на учете... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T14:20

2022-06-05T14:20

2022-06-05T16:10

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ХЕРСОН, 5 июн - РИА Новости. Метадоновая заместительная терапия для наркозависимых заключенных отменена в Херсонской области по примеру российского законодательства, все стоящие на учете чувствуют себя хорошо после отмены процедур, рассказал РИА Новости начальник Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгений Соболев."В Херсонской области было порядка 90-100 человек, которые стояли на заместительной терапии - это метадоновая программа. Мы потихоньку снизили дозу, и все живы и здоровы. Обходятся вполне без заместительной терапии", - сказал Соболев.Власти в РФ считают, что метадоновая заместительная терапия навязана Западом ряду стран бывшего СССР. Хотя на Украине официально заместительная терапия проводилась бесплатно, избежать "взносов" за лечение почти никому не удавалось. Метадон - синтетический лекарственный препарат, по эффекту сильнее героина. Российские власти давно отказываются от "заместительной терапии", считая, что легализация метадона может только усугубить ситуацию.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793268603.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, херсонская область , в мире