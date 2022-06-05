https://ria.ru/20220605/terapiya-1793274479.html
В Херсоне отменили метадоновую терапию для наркозависимых заключенных
В Херсоне отменили метадоновую терапию для наркозависимых заключенных - РИА Новости, 05.06.2022
В Херсоне отменили метадоновую терапию для наркозависимых заключенных
Метадоновая заместительная терапия для наркозависимых заключенных отменена в Херсонской области по примеру российского законодательства, все стоящие на учете... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:20
2022-06-05T14:20
2022-06-05T16:10
россия
украина
херсонская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783554419_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_13c239c241203f24641271a40d4cd262.jpg
ХЕРСОН, 5 июн - РИА Новости. Метадоновая заместительная терапия для наркозависимых заключенных отменена в Херсонской области по примеру российского законодательства, все стоящие на учете чувствуют себя хорошо после отмены процедур, рассказал РИА Новости начальник Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгений Соболев."В Херсонской области было порядка 90-100 человек, которые стояли на заместительной терапии - это метадоновая программа. Мы потихоньку снизили дозу, и все живы и здоровы. Обходятся вполне без заместительной терапии", - сказал Соболев.Власти в РФ считают, что метадоновая заместительная терапия навязана Западом ряду стран бывшего СССР. Хотя на Украине официально заместительная терапия проводилась бесплатно, избежать "взносов" за лечение почти никому не удавалось. Метадон - синтетический лекарственный препарат, по эффекту сильнее героина. Российские власти давно отказываются от "заместительной терапии", считая, что легализация метадона может только усугубить ситуацию.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793268603.html
россия
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783554419_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_b58c88e44bf2b52a560ae0bd8fdd427d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, херсонская область , в мире
14:20 05.06.2022 (обновлено: 16:10 05.06.2022)
В Херсоне отменили метадоновую терапию для наркозависимых заключенных
В УСИН по Херсонской области отменили метадоновую терапию для наркозависимых заключенных