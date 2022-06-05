https://ria.ru/20220605/tailand-1793309357.html

В Таиланде 125-летие дружбы с Россией отметили русскими танцами

В Таиланде 125-летие дружбы с Россией отметили русскими танцами - РИА Новости, 05.06.2022

В Таиланде 125-летие дружбы с Россией отметили русскими танцами

Таиланд и Россия отметили 125-летие с момента установления дипломатических и дружественных отношений большим концертом таиландских детских и молодежных... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T18:22

2022-06-05T18:22

2022-06-05T18:22

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БАНГКОК, 5 июн – РИА Новости. Таиланд и Россия отметили 125-летие с момента установления дипломатических и дружественных отношений большим концертом таиландских детских и молодежных танцевальных коллективов, исполнивших русские и тайские народные танцы, балетные номера и современные эстрадные танцевальные программы на сцене Национального театра Таиланда в Бангкоке.Праздничный концерт был организован посольством России в Таиланде, действующей в Бангкоке частной детской и молодежной танцевальной школой "Академия русского танца "Катюша" и фондом "Русский Мир".Концерт открылся исполнением национальных гимнов Таиланда и России и приветственными словами, с которыми к полному залу обратились посол РФ в Таиланде Евгений Томихин и директор департамента искусств министерства культуры Таиланда Киттипхан Пхансуван.Затем на сцене Национального театра Таиланда в течение почти четырех часов показывали свое мастерство учащиеся "Катюши" и других танцевальных и музыкальных школ, ученики средних школ и студенты ведущих таиландских университетов.Русские танцы сменяли тайские, затем на сцену снова выходили таиландские юные танцовщицы в длинных русских платьях и кокошниках, исполняя номера с классической "плавучей" походкой, которой покорял когда-то мир советский ансамбль "Березка". Как и на любом концерте с русскими танцевальными номерами, овацию в зале вызвало исполнение тайскими девушками "Калинки". Современные танцы во время концерта также исполнялись под русскую эстрадную музыку от советских песен до российских хитов последних лет.Среди танцевальных номеров совершенно органично выглядел исторический рассказ о дружбе между таиландским и российским народами, который зачитали со сцены на двух языках студенты-русисты из трех ведущих университетов Таиланда: Чулалонгкорнского, Тхаммасатского и Университета Рамкхамхенг.Удивительно чисто и по звуку, и по произношению прозвучала песня о чае на русском языке, которую исполнили старшеклассницы из средней школы с изучением русского языка, расположенной в 500 километрах от Бангкока в одном из сельских районов провинции Каласин на северо-востоке страны.Также во время концерта прошли церемонии награждения почетными грамотами, призами и ценными подарками победителей конкурса детского рисунка к 125-летию дипломатических отношений между Россией и Таиландом и конкурса на изготовление русского кокошника. Кроме того, на сцене Национального театра состоялось награждение университетских и школьных преподавателей русского языка и преподавателей культурных дисциплин, связанных с русской культурой."Сегодня, наверное, первое такое масштабное мероприятие у нас в течение праздничного года 125-летия дипломатических отношений и дружбы между нашими народами, первое крупное мероприятие из тех, которые мы себе намечали", - сказал после концерта российским журналистам посол РФ в Таиланде Евгений Томихин."Костяк артистов, как вы видите, - это Академия "Катюша", которую возглавляет Екатерина Алексеева, которая уже много лет здесь работает. Вы видите, какое количество детей она вовлекла в этот процесс. Абсолютно разнообразный стиль, музыка. Очень хорошие песни подобраны, ну и артисты бесподобны, молодцы", - добавил глава российской дипмиссии, отметив, что мастерство учеников академии растет с каждым годом.Томихин отметил, что зал Национального театра во время концерта был полон зрителей, среди которых были и родители выступавших на сцене артистов."Сегодня мы хорошо поговорили о дружбе между Россией и Таиландом, напомнили, что этот год юбилейный у нас, 125 лет дипломатических отношений. И вы видите - не только дети, но и их родители оказались вовлеченными в этот праздничный концерт. По-моему, это очень хорошо", - считает российский посол.Дипломатические отношения между Россией и Королевством Сиам (Ныне Таиланд) были официально установлены летом 1897 года во время визита в Россию короля Рамы V Чулалонгкорна. Однако дружба между таиландским монархом и российским императором Николаем II зародилась шестью годами раньше, в 1891 году, когда еще в качестве наследника российского престола цесаревич Николай Александрович посетил Сиам во время своего восточного путешествия. До первой встречи двух монархов Петербургский и Бангкокский дворы более двадцати лет поддерживали переписку через командиров российских военных кораблей, часто посещавших Сиам по пути на Дальний Восток России.

https://ria.ru/20220601/tailand-1792257634.html

https://ria.ru/20220502/muzei-1786551625.html

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справки, николай ii, таиланд, россия, бангкок