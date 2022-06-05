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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 05.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T18:24

2022-06-05T18:24

2022-06-05T18:36

в мире

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

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