11:37 05.06.2022 (обновлено: 15:12 05.06.2022)
Fox News: Китай одним решением может оставить США без оружия
Fox News: Китай оставит США без оружия, прекратив поставки редкоземельных минералов
© Фото : U.S. Army / Jason JohnstonВоеннослужащие США
© Фото : U.S. Army / Jason Johnston
Военнослужащие США. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Если Китай решит прекратить поставки редкоземельных минералов в США, то американские военные останутся без оружия, передает Fox News.
"Без этого ресурса перестанут летать самолеты, остановятся танки, а у военных могут возникнуть проблемы со связью", — сообщает телеканал.
По данным СМИ, Китай контролирует почти 90 процентов мировых поставок минералов, а в самих США производство и добыча этих ресурсов ограничена из-за жесткого экологического законодательства.
"Американские истребители F-35, танки M1 Abrams, ракеты класса "земля — воздух" сделаны из этих материалов. Монополия Пекина на редкоземельные минералы угрожает национальной безопасности США", — говорится в публикации.
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В свою очередь, сенатор Том Коттон предупредил, что запасов Пентагона хватит максимум на год.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США рассматривает Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Вместе с тем он подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня, при этом выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать острову поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США рассматривает Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Вместе с тем он подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня, при этом выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать острову поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.