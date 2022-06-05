https://ria.ru/20220605/ssha-1793249914.html

Fox News: Китай одним решением может оставить США без оружия

Fox News: Китай одним решением может оставить США без оружия - РИА Новости, 05.06.2022

Fox News: Китай одним решением может оставить США без оружия

Если Китай решит прекратить поставки редкоземельных минералов в США, то американские военные останутся без оружия, передает Fox News. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T11:37

2022-06-05T11:37

2022-06-05T15:12

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технологии

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китай

тайвань

министерство обороны сша

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Если Китай решит прекратить поставки редкоземельных минералов в США, то американские военные останутся без оружия, передает Fox News.По данным СМИ, Китай контролирует почти 90 процентов мировых поставок минералов, а в самих США производство и добыча этих ресурсов ограничена из-за жесткого экологического законодательства."Американские истребители F-35, танки M1 Abrams, ракеты класса "земля — воздух" сделаны из этих материалов. Монополия Пекина на редкоземельные минералы угрожает национальной безопасности США", — говорится в публикации.В свою очередь, сенатор Том Коттон предупредил, что запасов Пентагона хватит максимум на год. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США рассматривает Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Вместе с тем он подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня, при этом выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать острову поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.

https://ria.ru/20220521/nato-1789876864.html

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, технологии, энтони блинкен, сша, китай, тайвань, министерство обороны сша, f-35, m1 abrams