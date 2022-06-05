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Fox News: Китай одним решением может оставить США без оружия - РИА Новости, 05.06.2022
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Fox News: Китай одним решением может оставить США без оружия
Fox News: Китай одним решением может оставить США без оружия - РИА Новости, 05.06.2022
Fox News: Китай одним решением может оставить США без оружия
Если Китай решит прекратить поставки редкоземельных минералов в США, то американские военные останутся без оружия, передает Fox News. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T11:37
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в мире
технологии
энтони блинкен
сша
китай
тайвань
министерство обороны сша
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Если Китай решит прекратить поставки редкоземельных минералов в США, то американские военные останутся без оружия, передает Fox News.По данным СМИ, Китай контролирует почти 90 процентов мировых поставок минералов, а в самих США производство и добыча этих ресурсов ограничена из-за жесткого экологического законодательства."Американские истребители F-35, танки M1 Abrams, ракеты класса "земля — воздух" сделаны из этих материалов. Монополия Пекина на редкоземельные минералы угрожает национальной безопасности США", — говорится в публикации.В свою очередь, сенатор Том Коттон предупредил, что запасов Пентагона хватит максимум на год. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США рассматривает Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Вместе с тем он подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня, при этом выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать острову поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.
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в мире, технологии, энтони блинкен, сша, китай, тайвань, министерство обороны сша, f-35, m1 abrams
11:37 05.06.2022 (обновлено: 15:12 05.06.2022)
 
Fox News: Китай одним решением может оставить США без оружия

Fox News: Китай оставит США без оружия, прекратив поставки редкоземельных минералов

© Фото : U.S. Army / Jason JohnstonВоеннослужащие США
Военнослужащие США - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© Фото : U.S. Army / Jason Johnston
Военнослужащие США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Если Китай решит прекратить поставки редкоземельных минералов в США, то американские военные останутся без оружия, передает Fox News.

"Без этого ресурса перестанут летать самолеты, остановятся танки, а у военных могут возникнуть проблемы со связью", — сообщает телеканал.

По данным СМИ, Китай контролирует почти 90 процентов мировых поставок минералов, а в самих США производство и добыча этих ресурсов ограничена из-за жесткого экологического законодательства.
"Американские истребители F-35, танки M1 Abrams, ракеты класса "земля — воздух" сделаны из этих материалов. Монополия Пекина на редкоземельные минералы угрожает национальной безопасности США", — говорится в публикации.
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В свою очередь, сенатор Том Коттон предупредил, что запасов Пентагона хватит максимум на год.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США рассматривает Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Вместе с тем он подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня, при этом выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать острову поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.
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