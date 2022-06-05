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Министр экономики Швейцарии усомнился в эффективности мер против России
Министр экономики Швейцарии усомнился в эффективности мер против России - РИА Новости, 06.06.2022
Министр экономики Швейцарии усомнился в эффективности мер против России
Если санкции Запада против России были призваны как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, то они до сих пор не достигли итоговой цели, заявил... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-05T22:32
2022-06-05T22:32
2022-06-06T00:05
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ЦЮРИХ, 5 июн — РИА Новости. Если санкции Запада против России были призваны как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, то они до сих пор не достигли итоговой цели, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в интервью изданию Blick."Эффективность санкций в значительной степени зависит от того, полностью ли они выполняются и применяются ли в сочетании с другими политическими, дипломатическими или юридическими инструментами", — пояснил он.Политик также спрогнозировал еще один виток роста цен на энергоносители из-за новых санкций, отметив, что Европа может попытаться найти другие источники поставок, но "ни у кого нет готового решения на данный момент".После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. На этой неделе Евросоюз ввел в действие уже шестой пакет ограничительных мер, который предусматривает, в частности, постепенное введение эмбарго на нефть.По словам вице-премьера России Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается отечественной нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, владимир путин, россия, украина, европа, в мире
22:32 05.06.2022 (обновлено: 00:05 06.06.2022)
Министр экономики Швейцарии усомнился в эффективности мер против России
Министр экономики Швейцарии Пармелен заявил, что санкции против России не достигли цели
ЦЮРИХ, 5 июн — РИА Новости.
Если санкции Запада против России были призваны как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, то они до сих пор не достигли итоговой цели, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в интервью изданию Blick.
"Эффективность санкций в значительной степени зависит от того, полностью ли они выполняются и применяются ли в сочетании с другими политическими, дипломатическими или юридическими инструментами", — пояснил он.
Политик также спрогнозировал еще один виток роста цен на энергоносители из-за новых санкций, отметив, что Европа может попытаться найти другие источники поставок, но "ни у кого нет готового решения на данный момент".
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. На этой неделе Евросоюз ввел в действие уже шестой пакет ограничительных мер, который предусматривает, в частности, постепенное введение эмбарго на нефть.
По словам вице-премьера России Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается отечественной нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.
Как отмечал Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы
— ухудшить жизнь миллионов людей.