https://ria.ru/20220605/samolet-1793257265.html
Премьер Шри-Ланки назвал ситуацию с самолетом "Аэрофлота" вопросом права
Премьер Шри-Ланки назвал ситуацию с самолетом "Аэрофлота" вопросом права - РИА Новости, 05.06.2022
Премьер Шри-Ланки назвал ситуацию с самолетом "Аэрофлота" вопросом права
Ситуация с задержкой самолета "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо "является вопросом частного права, а не вопросом между двумя государствами", заявил премьер... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:33
2022-06-05T12:33
2022-06-05T12:33
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Ситуация с задержкой самолета "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо "является вопросом частного права, а не вопросом между двумя государствами", заявил премьер Шри-Ланки Ранил Викремесингхе.Вылет из Коломбо в Москву 2 июня самолета "Аэрофлота" Airbus A330-300 был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Компания сообщала, что судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо."Премьер-министр Ранил Викремесингхе сообщил российским властям, что проблема с самолетом "Аэрофлота" — это не вопрос между двумя странами, а частноправовой вопрос", - пишет издание Daily Mirror со ссылкой на представителя канцелярии премьера.Он отметил, что Викремесингхе обсуждал вопрос российского самолета с секретарем министерства иностранных дел.Накануне ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, заявила, что суд отметил чисто коммерческий характер спора между ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и ирландской Celestial Aviation Trading 10 Limited, он должен решаться между двумя сторонами, без участия государства.
https://ria.ru/20220603/aeroflot-1793058946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, коломбо, москва, аэрофлот, airbus a330
Премьер Шри-Ланки назвал ситуацию с самолетом "Аэрофлота" вопросом права
Daily Mirror: премьер Шри-Ланки считает ситуацию с самолетом "Аэрофлота" вопросом права
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Ситуация с задержкой самолета "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо "является вопросом частного права, а не вопросом между двумя государствами", заявил премьер Шри-Ланки Ранил Викремесингхе.
Вылет из Коломбо
в Москву
2 июня самолета "Аэрофлота
" Airbus A330
-300 был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки
. Компания сообщала, что судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. МИД России
в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо.
"Премьер-министр Ранил Викремесингхе сообщил российским властям, что проблема с самолетом "Аэрофлота" — это не вопрос между двумя странами, а частноправовой вопрос", - пишет издание Daily Mirror со ссылкой на представителя канцелярии премьера.
Он отметил, что Викремесингхе обсуждал вопрос российского самолета с секретарем министерства иностранных дел.
Накануне ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, заявила, что суд отметил чисто коммерческий характер спора между ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и ирландской Celestial Aviation Trading 10 Limited, он должен решаться между двумя сторонами, без участия государства.