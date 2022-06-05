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Премьер Шри-Ланки назвал ситуацию с самолетом "Аэрофлота" вопросом права - РИА Новости, 05.06.2022
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Премьер Шри-Ланки назвал ситуацию с самолетом "Аэрофлота" вопросом права
Премьер Шри-Ланки назвал ситуацию с самолетом "Аэрофлота" вопросом права - РИА Новости, 05.06.2022
Премьер Шри-Ланки назвал ситуацию с самолетом "Аэрофлота" вопросом права
Ситуация с задержкой самолета "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо "является вопросом частного права, а не вопросом между двумя государствами", заявил премьер... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:33
2022-06-05T12:33
в мире
шри-ланка
коломбо
москва
аэрофлот
airbus a330
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Ситуация с задержкой самолета "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо "является вопросом частного права, а не вопросом между двумя государствами", заявил премьер Шри-Ланки Ранил Викремесингхе.Вылет из Коломбо в Москву 2 июня самолета "Аэрофлота" Airbus A330-300 был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Компания сообщала, что судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо."Премьер-министр Ранил Викремесингхе сообщил российским властям, что проблема с самолетом "Аэрофлота" — это не вопрос между двумя странами, а частноправовой вопрос", - пишет издание Daily Mirror со ссылкой на представителя канцелярии премьера.Он отметил, что Викремесингхе обсуждал вопрос российского самолета с секретарем министерства иностранных дел.Накануне ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, заявила, что суд отметил чисто коммерческий характер спора между ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и ирландской Celestial Aviation Trading 10 Limited, он должен решаться между двумя сторонами, без участия государства.
https://ria.ru/20220603/aeroflot-1793058946.html
шри-ланка
коломбо
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в мире, шри-ланка, коломбо, москва, аэрофлот, airbus a330
12:33 05.06.2022
 
Премьер Шри-Ланки назвал ситуацию с самолетом "Аэрофлота" вопросом права

Daily Mirror: премьер Шри-Ланки считает ситуацию с самолетом "Аэрофлота" вопросом права

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота"
Самолет Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет "Аэрофлота". Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Ситуация с задержкой самолета "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо "является вопросом частного права, а не вопросом между двумя государствами", заявил премьер Шри-Ланки Ранил Викремесингхе.
Вылет из Коломбо в Москву 2 июня самолета "Аэрофлота" Airbus A330-300 был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Компания сообщала, что судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо.
Взлет самолета Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 22:44
"Аэрофлот" после ареста самолета на Шри-Ланке приостановил рейсы в Коломбо
"Премьер-министр Ранил Викремесингхе сообщил российским властям, что проблема с самолетом "Аэрофлота" — это не вопрос между двумя странами, а частноправовой вопрос", - пишет издание Daily Mirror со ссылкой на представителя канцелярии премьера.
Он отметил, что Викремесингхе обсуждал вопрос российского самолета с секретарем министерства иностранных дел.
Накануне ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, заявила, что суд отметил чисто коммерческий характер спора между ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и ирландской Celestial Aviation Trading 10 Limited, он должен решаться между двумя сторонами, без участия государства.
 
В миреШри-ЛанкаКоломбоМоскваАэрофлотAirbus A330
 
 
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