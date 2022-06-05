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Каракаев: почти вся группировка РВСН находится в постоянной боеготовности - РИА Новости, 05.06.2022
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Каракаев: почти вся группировка РВСН находится в постоянной боеготовности
Каракаев: почти вся группировка РВСН находится в постоянной боеготовности - РИА Новости, 05.06.2022
Каракаев: почти вся группировка РВСН находится в постоянной боеготовности
Практически вся группировка Ракетных войск стратегического назначения находится в постоянной боевой готовности, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев в... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T05:29
2022-06-05T10:59
безопасность
армия
россия
ракетные войска стратегического назначения
министерство обороны рф (минобороны рф)
владивосток
сармат (ракета)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн — РИА Новости. Практически вся группировка Ракетных войск стратегического назначения находится в постоянной боевой готовности, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" .По словам командующего, еще одна из целей РВСН — создание новых ракетных комплексов и перевооружение на них."И следующая задача — это развитие военно-технического потенциала, который позволяет на перспективу думать наперед", — заключил Каракаев.В ближайшее время в России планируется принять на вооружение новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", способную нести планирующие гиперзвуковые блоки. Первый пуск "Сармата" состоялся в конце апреля. Новая ракета призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.
https://ria.ru/20220522/vozmezdie-1789977255.html
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безопасность, армия, россия, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф), владивосток, сармат (ракета)
05:29 05.06.2022 (обновлено: 10:59 05.06.2022)
 
Каракаев: почти вся группировка РВСН находится в постоянной боеготовности

Командующий РВСН Каракаев: 95% группировки находятся в постоянной боевой готовности

© РИА Новости / Сергей Пятаков  / Перейти в фотобанкДежурный боевой пост РВСН в Калужской области
Дежурный боевой пост РВСН в Калужской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Дежурный боевой пост РВСН в Калужской области. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн — РИА Новости. Практически вся группировка Ракетных войск стратегического назначения находится в постоянной боевой готовности, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" .

"Первое — это задача поддерживать ту группировку, в которой мы находимся, в том числе и на этапе перевооружения с боевым строительством, которое сегодня активно проходит в ракетных войсках. А я должен отметить, несмотря ни на что, 95 процентов группировки находятся в постоянной боевой готовности", — сказал он.

По словам командующего, еще одна из целей РВСН — создание новых ракетных комплексов и перевооружение на них.
"И следующая задача — это развитие военно-технического потенциала, который позволяет на перспективу думать наперед", — заключил Каракаев.
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Первый пуск "Сармата" состоялся в конце апреля. Новая ракета призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.
Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.
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БезопасностьАрмияРоссияРакетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВладивостокСармат (ракета)
 
 
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