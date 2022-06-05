https://ria.ru/20220605/rvsn-1793218945.html

Каракаев: почти вся группировка РВСН находится в постоянной боеготовности

Каракаев: почти вся группировка РВСН находится в постоянной боеготовности - РИА Новости, 05.06.2022

Каракаев: почти вся группировка РВСН находится в постоянной боеготовности

Практически вся группировка Ракетных войск стратегического назначения находится в постоянной боевой готовности, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев в... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T05:29

2022-06-05T05:29

2022-06-05T10:59

безопасность

армия

россия

ракетные войска стратегического назначения

министерство обороны рф (минобороны рф)

владивосток

сармат (ракета)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн — РИА Новости. Практически вся группировка Ракетных войск стратегического назначения находится в постоянной боевой готовности, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" .По словам командующего, еще одна из целей РВСН — создание новых ракетных комплексов и перевооружение на них."И следующая задача — это развитие военно-технического потенциала, который позволяет на перспективу думать наперед", — заключил Каракаев.В ближайшее время в России планируется принять на вооружение новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", способную нести планирующие гиперзвуковые блоки. Первый пуск "Сармата" состоялся в конце апреля. Новая ракета призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.

https://ria.ru/20220522/vozmezdie-1789977255.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/sarmat-1789548468.html

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безопасность, армия, россия, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф), владивосток, сармат (ракета)