05:29 05.06.2022 (обновлено: 10:59 05.06.2022)
Каракаев: почти вся группировка РВСН находится в постоянной боеготовности
Командующий РВСН Каракаев: 95% группировки находятся в постоянной боевой готовности
Дежурный боевой пост РВСН в Калужской области. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн — РИА Новости. Практически вся группировка Ракетных войск стратегического назначения находится в постоянной боевой готовности, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" .
"Первое — это задача поддерживать ту группировку, в которой мы находимся, в том числе и на этапе перевооружения с боевым строительством, которое сегодня активно проходит в ракетных войсках. А я должен отметить, несмотря ни на что, 95 процентов группировки находятся в постоянной боевой готовности", — сказал он.
По словам командующего, еще одна из целей РВСН — создание новых ракетных комплексов и перевооружение на них.
"И следующая задача — это развитие военно-технического потенциала, который позволяет на перспективу думать наперед", — заключил Каракаев.
В ближайшее время в России планируется принять на вооружение новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", способную нести планирующие гиперзвуковые блоки.
Первый пуск "Сармата" состоялся в конце апреля. Новая ракета призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.
Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.