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Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области, заявили власти

Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области, заявили власти - РИА Новости, 05.06.2022

Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области, заявили власти

Рубль занял лидирующую позицию в освобожденной части Запорожской области, постепенно вытесняя украинскую гривну, заявил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T05:21

2022-06-05T05:21

2022-06-05T05:31

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня — РИА Новости. Рубль занял лидирующую позицию в освобожденной части Запорожской области, постепенно вытесняя украинскую гривну, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что в освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220604/diversanty-1793067371.html

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