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Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области, заявили власти - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/rubl-1793218728.html
Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области, заявили власти
Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области, заявили власти - РИА Новости, 05.06.2022
Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области, заявили власти
Рубль занял лидирующую позицию в освобожденной части Запорожской области, постепенно вытесняя украинскую гривну, заявил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T05:21
2022-06-05T05:31
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
херсонская область
украина
рубль
симферополь
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня — РИА Новости. Рубль занял лидирующую позицию в освобожденной части Запорожской области, постепенно вытесняя украинскую гривну, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что в освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, запорожская область, херсонская область , украина, рубль, симферополь, владимир рогов
05:21 05.06.2022 (обновлено: 05:31 05.06.2022)
 
Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области, заявили власти

Представитель Запорожской области Рогов: рубль занял лидирующую позицию в регионе

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня — РИА Новости. Рубль занял лидирующую позицию в освобожденной части Запорожской области, постепенно вытесняя украинскую гривну, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Рубль занял главную позицию в платежах. Пока в регионе остается бивалютная система, но люди с куда большей радостью используют рубли, так как видят, что гривна дешевеет и является ненадежной и неуверенной валютой", — отметил Рогов.

Ранее сообщалось, что в освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьХерсонская областьУкраинаРубльСимферопольВладимир Рогов
 
 
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