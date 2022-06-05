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Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области, заявили власти
Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области, заявили власти - РИА Новости, 05.06.2022
Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области, заявили власти
Рубль занял лидирующую позицию в освобожденной части Запорожской области, постепенно вытесняя украинскую гривну, заявил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T05:21
2022-06-05T05:21
2022-06-05T05:31
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
херсонская область
украина
рубль
симферополь
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня — РИА Новости. Рубль занял лидирующую позицию в освобожденной части Запорожской области, постепенно вытесняя украинскую гривну, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что в освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220604/diversanty-1793067371.html
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в мире, запорожская область, херсонская область , украина, рубль, симферополь, владимир рогов
05:21 05.06.2022 (обновлено: 05:31 05.06.2022)
Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области, заявили власти
Представитель Запорожской области Рогов: рубль занял лидирующую позицию в регионе