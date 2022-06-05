https://ria.ru/20220605/rpts-1793331924.html

Украинские раскольники претендуют на Киево-Печерскую Лавру, заявили в РПЦ

Украинские раскольники претендуют на Киево-Печерскую Лавру, заявили в РПЦ - РИА Новости, 05.06.2022

Украинские раскольники претендуют на Киево-Печерскую Лавру, заявили в РПЦ

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) претендует на передачу ей Киево-Печерской Лавры и требует этого от украинского государства, заявил... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T21:59

2022-06-05T21:59

2022-06-05T22:49

петр порошенко

украина

россия

киев

украинская православная церковь

русская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) претендует на передачу ей Киево-Печерской Лавры и требует этого от украинского государства, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Когда раскольники узнали, что в Украинской православной церкви готовится Собор и что на этом Соборе может быть провозглашена независимость Украинской православной церкви, они заявили о своих "правах" на Киево-Печерскую Лавру, и они потребовали от государства, чтобы часть зданий Лавры была передана им в пользования. Но я думаю, что те действия, которые предпринял Собор Украинской православной церкви, были направлены в том числе и на защиту и ее имущества", – сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Он также выразил надежду, что все то, что принадлежит Украинской православной церкви, за ней и останется, напомнив, что и в прошлом на Украине принимались законы, направленные на лишение канонической церкви ее имущества.В конце мая митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что более 20 незаконных решений о запрете или ограничении деятельности религиозных общин УПЦ зафиксированы органами местного самоуправления. Так, было зафиксировано более 40 рейдерских захватов храмов УПЦ и более 15 случаев противостояний и опечаток храмов. Полсотни религиозных общин Украинской православной церкви силой принуждали к переходу в так называемую Православную церковь Украины.Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объявил о самостоятельности и независимости, а также о внесении в церковный устав изменений 27 мая. При этом согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) 29 мая постановил изучить решения Собора УПЦ на предмет соответствия церковному уставу и патриаршей грамоте о ее самостоятельности. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя в этот же день заявил, что попытки разорвать духовную связь между церквами России и Украины исходят не от Бога и такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя таким образом, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20220529/tserkov-1791568070.html

https://ria.ru/20220529/tserkov-1791535112.html

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