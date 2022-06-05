https://ria.ru/20220605/referendum-1793218046.html

В Казахстане началось голосование на референдуме по поправкам к Конституции

В Казахстане началось голосование на референдуме по поправкам к Конституции - РИА Новости, 05.06.2022

В Казахстане началось голосование на референдуме по поправкам к Конституции

В большинстве регионов Казахстана открылись участки для голосования на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T05:00

2022-06-05T05:00

2022-06-05T14:16

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

кызылординская область

нур-султан

алма-ата

конституционный референдум в казахстане

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АЛМА-АТА, 5 июн — РИА Новости. В большинстве регионов Казахстана открылись участки для голосования на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию.Завершится голосование в 20:00 (17:00 мск). В пяти регионах: Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях — из-за разницы во времени участки откроются и закроются на час позже.Как сообщил на брифинге заместитель председателя Центризбиркома Казахстана Константин Петров, по состоянию на 07:00 времени Нур-Султана (04:00 мск) в 12 регионах приступили к голосованию 8089 участков референдума."Также голосование началось на 12 участках при представительствах республики в десяти иностранных государствах. На 36 участках <…> голосование началось в шесть часов утра местного времени", — пояснил он.Он напомнил, что всего в Казахстане 10 012 избирательных участков, в том числе при представительствах страны 65 участков в 52 государствах.На 07:00 мск явка, по информации ЦИК республики, составила 28,59 процента. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его предшественник Нурсултан Назарбаев уже отдали свои голоса.Поправки разработаны в исполнение плана политических реформ, предложенного Токаевым. Они призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования распространятся на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также не позволят близким родственникам главы республики занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах.Некоторые поправки направлены на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на уровне основного закона страны статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной Конституции исключат упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента государства.

https://ria.ru/20220530/popravki-1791639013.html

казахстан

кызылординская область

нур-султан

алма-ата

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Референдум в Казахстане по поправкам в конституцию страны Явка к 16.00 (13.00 мск) на конституционном референдуме в Казахстане составила 60,80%. Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек. 2022-06-05T05:00 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, кызылординская область, нур-султан, алма-ата, конституционный референдум в казахстане